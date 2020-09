Preocupados por los accidentes en motos

- Miembros de la comunidad biker de La Laguna, mostraron su preocupación ante la reciente alza en la estadística de accidentes viales, en los que se encuentran involucrados quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte y de trabajo.

Durante las semanas recientes, las autoridades de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera han reportado accidentes en motocicletas, prácticamente a diario, incluso con percances que han resultado mortales, como el acontecido durante la madrugada del pasado miércoles, cuando un joven perdió la vida de manera trágica y su materia encefálica quedó tendida sobre el asfalto de la calzada Cuauhtémoc. El lagunero Jaime Sepúlveda, quien cuenta con amplia experiencia en el manejo de motocicleta y tiene numerosos cursos de diferentes estilos de motos, además de ser autor de libros de prevención de accidentes, dialogó con El Siglo de Torreón junto al motociclista Ronny Flores, ambos coincidiendo en que por diversas circunstancias, hoy ya no se tiene ese respeto a las motos, que debería imperar.

Un sector vulnerable a los accidentes, son las personas que se encargan de repartir comida o envíos de cualquier tipo a bordo de su motocicleta, una actividad que aumentó notablemente a causa de la pandemia del COVID-19, ya que la gran mayoría de la población optó por solicitar servicio a domicilio. "Ellos no tienen ningún seguro, las empresas de aplicaciones que los contratan, no se hacen responsables ni les solicitan licencia, basta con que tengan moto", mencionó Ronny, a lo que agregó Sepúlveda que "los negocios los obligan a entregar el envío antes de determinados minutos, eso es prácticamente mandarlos a accidentarse, porque deben trasladarse con prisa y hasta siguiendo las instrucciones del teléfono celular, aunado a que la cultura vial es escasa en La Laguna, de los que viajan en moto y de quienes usan los automóviles o manejan autobuses".

Los bikers laguneros coinciden en que los accidentes muchas veces no son culpa de alguien en específico, pero la prevención de las consecuencias serias, sí tienen responsables y unos de ellos son las autoridades viales, que no han asumido su responsabilidad al no hacer cumplir el reglamento. "Debes sacar una licencia especial para conducir una motocicleta, pero de diez bikers, quizá solamente uno tiene esa licencia. El casco es obligatorio, como el cinturón de seguridad en un auto, pero los tránsitos no detienen a los cientos de motociclistas que circulan sin cascos. Es responsabilidad de las autoridades fomentar el uso del casco, pero también los motociclistas deben ser conscientes de que un buen casco te salva la vida, no es cosa menor, te permite seguir viviendo, sin embargo, algunos compran cascos baratos, de plástico que al primer impacto se rompen, pero los usan para evitar multas", señaló Jaime.

Sin leyes rigurosas y castigos serios por parte de las autoridades, aunado a la baja disciplina de motociclistas, preocupa que haya más víctimas.

4 SALARIOS mínimos, es la multa establecida en Torreón, para bikers que no usen casco.