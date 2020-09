'Pats' tiene difícil visita a Seattle

- Russell Wilson viene del octavo partido de su carrera con al menos cuatro pases de touchdown sin intercepción, en la victoria de 38-25 sobre Atlanta. Cam Newton se convirtió el domingo pasado en el primer quarterback con 60 anotaciones terrestres en el triunfo de 21-11 sobre Miami.

Dos brillantes actuaciones que contribuyeron a que la NFL tuviera su jornada inaugural más productiva, en cuestiones ofensivas, en la historia. En total, se lograron 87 touchdowns y para ello pusieron su granito de arena Newton (2 por tierra) y Wilson (4 por aire).

Hoy por la noche en Seattle, los Halcones Marinos (1-0) y Patriotas (1-0) se enfrentan apenas por segunda ocasión en la temporada regular desde el Super Bowl XLIX en 2015, mejor recordado por la intercepción de Malcolm Butler en las diagonales a un pase de Wilson a 20 segundos del final, que selló el triunfo de 28-24 de Nueva Inglaterra y su cuarta corona.

Pero esos equipos ya no son los mismos. Atrás quedó la dominante defensiva de los Halcones Marinos para abrirle paso a un espectáculo aéreo con Wilson, y los receptores Tyler Lockett y D.K. Metcalf. En el pasado, también, están los días de Tom Brady en Nueva Inglaterra, dejando su lugar a un Cam Newton que trajo consigo una ofensiva más versátil y el respaldo de una de las defensas más dominantes de la NFL.

En dos enfrentamientos de temporada regular contra los Patriotas, Willson acumula 641 yardas y seis envíos de touchdown sin intercepciones, pero más importante aún dos victorias. La prueba de hoy por la noche es mucho más complicada al medirse a unos "Pats" que terminaron la campaña anterior como la mejor defensiva de la NFL y vienen de replicar esa actuación con 11 puntos en contra, tres robos de balón y apenas 269 yardas permitidas.

Las pesadillas de la División Oeste de la AFC se materializaron en el duelo inaugural de temporada, cuando el corredor novato Clyde Edwards-Helaire lució como el complemento perfecto al portentoso brazo de Patrick Mahomes para darle a los campeones Jefes una ofensiva balanceada.

Kansas City puso en despliegue su arsenal con una exhibición en casa ante los Texanos, en la que sumaron 369 yardas en un triunfo de 34-20 que, en realidad, no refleja el dominio ejercido. Ahora, el coach Andy Reid y sus huestes tienen la necesidad de replicar resultados en una aduana desconocida.

Los Cargadores (1-0), que vienen de un apretado triunfo en Cincinnati en la primera semana, buscarán convertirse en el cuarto equipo consecutivo en inaugurar su nueva casa, el SoFi Stadium con un triunfo, tal como lo hicieron los Carneros la semana pasada en ese mismo inmueble.

Para los Cargadores luce como una tarea titánica, especialmente al momento de mantener el paso de la ofensiva con Mahomes. El ataque de Los Ángeles atraviesa una transición luego de 16 años con Philip Rivers en los controles. Su reemplazo, Tyrod Taylor apenas completó 16 de 30 envíos para 208 yardas sin touchdown en la victoria ante los Bengalíes y necesitará más que eso para restarle presión a su defensiva.

Desde que se realinearon las divisiones en 2002, 131 de los 216 equipos que han alcanzado la postemporada comenzaron la campaña con marca de 0-2 o 1-1, incluyendo cinco el año pasado. Eso significa que aún hay mucha esperanza para Falcons y Cowboys. Lo que no hay, sin embargo, es necesidad de tentar al destino.

Los Falcons cayeron en casa a pesar de que el quarterback Matt Ryan pasó para 450 yardas con dos touchdowns y Atlanta tuvo a tres receptores (Calvin Ridley, Julio Jones y Russell Gage) con al menos 100 yardas. Esas cifras no fueron suficientes para borrar, o siquiera maquillar, a una defensiva que admitió 24 puntos en la segunda mitad de la derrota de 38-25 ante Seattle.

Dallas sufrió problemas sorprendentemente similares. Un ataque que produjo 380 yardas, desplegó buena parte de su arsenal y mostró balance, únicamente resultó lastrado por una defensiva mermada que otorgó 422 yardas en la derrota de 20-17 en casa de los Carneros.

Eso deja entrever un posible duelo ofensivo hoy en Dallas, y la historia no miente. La última vez que ambos conjuntos se midieron en casa de los Vaqueros, Atlanta salió con un triunfo de 39-28.

17 VECES se han enfrentado Patriotas y Halcones Marinos, Seattle suma 9 triunfos por 8 de Nueva Inglaterra.

Programación semana 2