Justifica salida de gobernadores de Conago

El presidente del Congreso Estatal de Nayarit y diputado por el PAN, Leopoldo Domínguez, justificó la salida de diez gobernadores, incluyendo Coahuila, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y su reclamo respecto a una revisión del pacto fiscal, señaló que actualmente es "insostenible" que la Federación entregue cada vez menos recursos a los municipios.

Domínguez estuvo de visita ayer en Torreón, acompañado de los liderazgos locales de su partido, y lamentó que la Conago haya perdido "su objetivo original", mismo que era de hacer un contrapeso efectivo al Gobierno federal para velar por los intereses de las entidades.

"Es lamentable, la Conago nace precisamente para generar un contrapesa contra quien en ese momento gobernaba a nivel federal, hoy me parece que se ha ido desvirtuando ese objetivo original y no es una buena noticia, más allá de la comparta no es una buena noticia que diez gobernadores hayan decidido salir de Conago, por una razón y lo pongo también como panista, el PAN es un partido que privilegia y defiende el Federalismo, estos diez gobernadores que deciden salirse de Conago precisamente por eso, porque son defensores del pacto federal, son promotores de que urge en este país una nueva convención nacional hacendaria… Es verdaderamente insostenible que en pleno 2020 de cada peso de participaciones federales, solamente le lleguen cuatro centavos a los municipios, que son los que realmente resuelven la mayor parte de los problemas".

El además representante de la fracción del PAN en el Congreso de Nayarit, admitió que a nivel nacional buscarán realizar una reflexión desde los las legislaturas para solicitar una revisión detallada del pacto fiscal y del presupuesto 2021, para ello se apoyarán en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), organismo que precisamente él preside y que significaría un apoyo a los mandatarios de la llamada Alianza Federalista.

"Deja fuera todo (presupuesto 2021), por supuesto que estamos en contra, estamos sesionando casi siempre de manera virtual, Copecol ha sido muy plural, en Copecol hay de todas las fuerzas políticas, incluso de Morena y estamos trabajando en la idea de dejar clara nuestra postura, insisto, defensa del Federalismo, una nueva convención nacional hacendaria, cada peso que se reparte, 80 centavos son para la Federación, 16 centavos para los estados y 4 centavos para los municipios, eso ya es insostenible, el Gobierno federal no quiere revisar ese pacto, no quiere revisar la Ley de Coordinación Fiscal, los congresos locales tendrán que abonar a que se abra la puerta".