'La música ha sido muy noble conmigo', dice Silvia Escárcega

"Pocas personas pueden trabajar en lo que les gusta y yo soy una de ellas", dice la cantante lagunera Silvia Escárcega a 25 años de haber incursionado en la música, actividad que le ha dado un sinnúmero de satisfacciones profesionales y personales.

Escárcega platicó con El Siglo de Torreón de su cuarto de siglo en la música, en donde sí, ha triunfado, pero también ha tenido que lidiar con situaciones negativas, de las cuales ha logado reponerse.

"Cuando uno decide dedicarse a esto, lo primero que te dicen es que, 'de la música no vas a vivir' y bueno puede ser que sí, pero en tiempos de COVID-19", comenta entre risas y agrega, "si te las ingenias para seguir viviendo de lo que te gusta, obviamente que se puede".

La incursión de la artista en la música, quien actualmente ofrece presentaciones personales y además tiene un grupo versátil de nombre Cadenzza, ocurre de una manera singular y un tanto divertida, según cuenta, ya que un fugaz amor la llevó a tomar tales rumbos.

"Estaba en quinto de primaria, vivía en Fresnillo y entonces me gustaba bastante un chico de la escuela y para poderlo conocer, me metí a la rondalla ya que él era parte de ella. Estando ahí, un buen día, una madre superiora que dirigía el grupo, me pide que cante sola y aunque no tenía experiencia, lo hice y fue así como me inicié en esto", detalla.

Tras incursionar en la cantada, Silvia y su familia se vienen a radicar a la Comarca Lagunera. Cuenta que al vivir en estas tierras empiezan a tener problemas económicos y ella decide ayudar a sus padres.

"Ya aquí me metí al Colegio Isabel la Católica y luego dije, '¿Qué hago para ayudar a mis papás', entonces busque trabajo en el periódico y hallé un anuncio que decía que buscaban valores artístico; así que fui al casting, audicioné, quedé y empecé a laborar en la música".

Narra Escárcega que con el objetivo de buscar más oportunidades en los escenarios y apoyada en una mejor situación económica, en contraste a cuando llegó a La Laguna, estudió Comunicación en el Tec Sierra Madre.

"Un tiempo no sabía que estudiar, así que ingresé a Comunicación porque la veía afín al rollo de la música. Estaba medio rústica la carrera y luego hice casting en 95.5 FM, les gustó mi voz y la de una amiga Fabiola Valdez, y entramos las dos. Estuve en varias estaciones de GREM, tiempo después entré a Televisa Laguna y a SigloTV".

Silvia explica que cuando estuvo en los medios cantaba poco, sin embargo, se dio cuenta que lo suyo era justamente pararse en un escenario y transmitir sentimientos o emociones por medio de las melodías.

"Tras dejar los medios, me puse a cantar en bares, pero luego llegó la inseguridad y me fui a varios grupos de bodas, las cuales, como los antros cerraron, se volvieron los antros de ese momento ante la falta de sitios de entretenimiento", expone.

Silvia expresa que sabía que su vida profesional necesitaba algo más y fue entonces que formó su propio grupo, el cual poco a poco se ha posicionado a nivel local.

"Se llama Cadenzza. Somos un equipo porque yo sin ellos, no puedo tener grupo, y ellos pues de igual manera me necesitan para ideas y cantar. Somos un complemento mis compañeros músicos y mi esposo que está en ventas".

Debido a la contingencia, la industria del entretenimiento local y nacional se vio frenada. Para reactivarse, grupos y solistas han recurrido a los espectáculos vía streaming y ese fue el caso también de la lagunera y de su agrupación.

"Hacíamos los miércoles y los sábados conciertos en vivos para redes sociales. Nos fue muy bien en cuanto a personas que estaban pendientes de las presentaciones. Así mismo, realizamos algunas presentaciones en cerradas, en donde nos iba muy bien ya que las personas nos ayudaban económicamente y claro les dábamos espectáculos bien armados", explica Silvia, quien revela que en estos días toma clases de guitarra.

Explica Escárcega que, aunque la música ha sido muy noble con ella, sí le han ocurrido detalles negativos, sin embargo, sabe muy bien que tras algo malo siempre viene algo bueno.

"La música siempre ha sido muy noble conmigo. En una ocasión sí llegué a sentirme frustrada porque estaba en un grupo en donde pasaban cosas injustas y no me sentía valorada, entonces me dije 'si no me valoro yo, nadie lo hará por mi', así que decidí dejar ese grupo, le hablé a un amigo e hicimos un dueto. Cantábamos en fiestas o eventos particulares, posteriormente fue cuando opté por fundar Cadenzza".

Por último, Silvia Escárcega comentó que grabar un disco jamás fue algo que le interesara. Lo que sí realizará será subir a las plataformas unas melodías que ya grabó.

"Me siento contenta y satisfecha con lo que he logrado hasta ahora, no solo como artista sino también como mujer, estoy felizmente casada y siempre al pendiente de mi familia. Tengo un proyecto muy padre que pronto daremos a conocer relacionado con unas canciones que ya se grabaron".