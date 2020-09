Regresa Aída a las andadas

ras cinco meses confinada para evitar el contagio de Covid-19, Aída Pierce decidió salir y comenzará a trabajar, la semana próxima, en lo que se pretende sea una saga de películas.

En The juniors y la fórmula imperial, dirigida por Ricardo Tavera, interpretará a la madre de una adolescente que cree que tiene en sus manos la manera en cambiar el mundo.

"Es una crítica a las mamás que quieren verse siempre jovencitas, se ponen pelucas y quieren sentirse de la misma edad de la hija", comenta Pierce.

"El día que leí una escena me infarté, porque es donde está llevando a su hija de 15 años a realizarse una operación estética cuando no lo necesita; esperamos que el mensaje llegue bien y se vea que es una sátira, que no haya quien piense que debe hacerlo", agrega.

La actriz de Sueño de amor y Humor es... los comediantes comenta que el personaje no deja de ser simpático.

"Es una mujer que siempre quiere estar guapa, creo que le puedo sacar mucho como comediante; me han dicho que se quiere que sean cinco películas y en todas iríamos los papás de los personajes".

Los juniors y la fórmula imperial, basada en la novela de Armando Tavera, publicada hace un sexenio, es el segundo largometraje mexicano que se realizará en medio de la pandemia, luego de Tratado, hecho en agosto pasado en Guadalajara.

El claquetazo inicial se llevó a cabo este fin de semana en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, con la presencia de su elenco en el cual se encuentran Lucila Mariscal, Isaura Espinosa y Marcos Valdés, y los noveles María Fernanda Torres y Sara Toro Pavón.

"Ya ensayamos con tapabocas y siguiendo las medidas de seguridad, todo será cuidadoso", comenta Pierce sumamente emocionada.