Justin Verlander se pierde el resto de la temporada

Por primera vez en su larga e ilustre carrera, el estelar pitcher Justin Verlander deberá someterse a la popular operación “Tommy John”, lo que pone fin a su participación en la temporada 2020 de las Ligas Mayores de Beisbol, donde jugaba para los Astros de Houston.

Fue el propio lanzador, actual galardonado con el premio Cy Young de la campaña anterior, quien anunció esta determinación a través de un video colocado en su cuenta de la red social Instagram, donde informó a sus seguidores de la decisión que había tomado, aunque su equipo no realizó alguna comunicación oficial. El derecho Verlander lanzó en el juego inaugural de la temporada 2020 para los Astros, pero no volvió a subirse a la lomita y aseguró que “aunque tenía esperanzas de volver a lanzar en este 2020, en un juego simulado me dolió demasiado una lesión en mi brazo, lo cual es en extremo decepcionante”.

La operación “Tommy John”, que consiste en reemplazar los ligamentos del codo de lanzar, suele representar una especie de “segundo aire” para los pitchers y Verlander tiene esa visión: “ésto no significa que bajen las aspiraciones que tengo en mi carrera, voy a acercarme a mi rehabilitación como yo se hacerlo, atacar y no ver hacia atrás", sentenció.