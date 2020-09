Miguel Herrera defiente al 'Profe' Tena tras salida de Chivas

Miguel Herrera defendió a su homólogo Luis Fernando Tena, quien fue cesado del banquillo del Guadalajara tras sólo tres partidos dirigidos en el Guardianes 2020.

Para el Piojo, la salida del Flaco, sentencia por parte de la administración rojiblanca, fue anticipada ante las circunstancias de este torneo atípico.

"A Luis Fernando, me parece, no le respetaron su idea o su proceso, ni los juegos que debió haber tenido para clasificar. Esos son decisiones de la directiva y no voy a meterme en la directiva del rival", dijo el timonel del América, sobre la dirección deportiva encabezada por Ricardo Peláez, su excompañero en las Águilas y Selección Mexicana.

"Sí me parece que no se le respetó, al hacer un mejor equipo, de mayor forma y fuerte, con las contrataciones del torneo pasado. Al llegar éste [Guardianes], se presentaron algunos casos de Covid-19, como a él mismo le pasó y que no pudo estar al frente de los primeros partidos y, al primer resultado negativo, lo hicieron a un lado", comentó Herrera.

El azulcrema señaló que las Chivas de Tena y de Vucetich no son tan diferentes, al utilizar la misma base de futbolistas.

Herrera también aseguró que Isaac Brizuela, también conocido como el Conejto, es el mejor jugador del Guadalajara en estos momentos.

América y Chivas se enfrentan esta noche (21:00 horas), en el Estadio Azteca.