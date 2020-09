Muere a los 73 años Lee Kerslake, baterista de Ozzy Osborne

Al legendario músico se le diagnosticó por primera vez la enfermedad en 2015 y esta reapareció en 2018, cuando él mismo reveló que se había extendido a otros órganos y que se encontraba en estado terminal.

"Es con la mayor de las congojas que comparto con vosotros que Lee Kerslake, mi amigo desde hace 55 años y el mejor batería con el que he tocado, perdió su batalla contra el cáncer a las 3.30 de esta madrugada", comunicó hoy Ken Hensley, uno de los miembros de Uriah Heep, en un mensaje a los medios.

Con el grupo de Ozzy Osbourne, Kerslake tocó en 1980 y 1981 en los dos primeros álbumes de la banda, Blizzard Of Ozz y Diary Of a Madam, además de contribuir a un álbum en directo en 1987, Tribute Live Album.

It’s been 39 years since I’ve seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP pic.twitter.com/xWqVR0VJn6