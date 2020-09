Cirujanos de Botched le niegan cirugía a Sabrina Sabrok

La obsesión de Sabrina Sabrok por las cirugías y los cambios corporales es tan grande, que ahora la modelo buscó la ayuda de los expertos del reality show Botched, con la intención de operarse los ojos y darles la forma característica de los gatos.

Reconocida por haberse sometido a alrededor de 50 intervenciones físicas, compartió en Instagram su participación en el programa de E! Entertainment, en el que los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif la rechazan.

En los clips que Sabrina mostró, se ve cómo negocia con los médicos su intervención, sin embargo, ésta le fue negada debido al riesgo latente al que expondría su salud.

"He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato", relató.

Ante la negativa del cirujano, Sabrina se mostró angustiada e informó que ella ya tiene dificultades con su visión, lo que agrava más su salud.