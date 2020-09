Keith Urban y P!nk unen sus voces en One Too Many

El cuatro veces ganador del Grammy, Keith Urban y la estrella internacional P!nk, lanzaron ayer su primer dueto juntos llamado One Too Many, incluido en el disco The Speed of Now Part 1 que ya se encuentra en las plataformas.

One Too Many es sin duda una de las canciones más anticipadas del año. Reúne a dos de los más exitosos y respetados artistas en el mundo, conocidos su explosivo talento.

"Siempre me ha encantado la voz de P!nk," comenta Urban. "Su arte y su habilidad multifacética para crear y su talento realmente la convierten en una de las mejores voces de nuestros tiempos", añade Keit en un comunicado enviado por Univ ersal Music.

One Too Many está cargada de soul-pop, fue originalmente escrita como un dueto y Keith, "no podría haber imaginado la voz de nadie más en esta canción".

Pero la cuarentena generada por COVID-19 presentó sus retos. Urban y la cantante no sólo se vieron obligados a reconstruir la grabación, sino que se encontraron en lados opuestos del mundo, P!nk en Los Ángeles y Urban en Sydney, para filmar el video musical.

Otros colaboradores en el álbum incluyen al artista de hip hop / country, Breland, el legendario guitarrista Nile Rodgers y la estrella de la música country, Eric Church.

TRAYECTORIAS

P!nk saltó a la fama a principios de la década de 2000 al lanzar el sencillo There You Go, de su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en abril de 2000 a través de LaFace Records.

Su segundo álbum orientado al pop rock, Missundaztood, el cual inició un marcado cambio en el sonido de su música, fue lanzado en noviembre de 2001 con los sencillos top 10: Get the Party Started, Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill y Family Portrait.

Keith nació en Nueva Zelanda, pero se crio en Australia. El 25 de junio de 2006, se casó con Nicole Kidman, a quien había conocido en enero de 2005 durante una cena patrocinada por el gobierno australiano en Los Ángeles (California).

Músico, cantante y compositor, el tipo de música que interpreta es música country contemporánea, con toques de música pop y rock, pero sin dejar atrás los instrumentos tradicionales de esta música, como el banjo.