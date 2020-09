Carro detenido genera serie de accidentes

La mañana de ayer jueves se registró un doble choque alcance por la calle Acuña, en la zona centro, arrojó como saldo una persona lesionada y daños materiales por al menos 30 mil pesos.

A las 10:47 horas se reportó el accidente por medio del sistema 911 de Emergencias, solicitando el auxilio de la Cruz Roja, toda vez que había dos personas lesionadas en el lugar, sobre la Acuña, casi esquina con la avenida Juárez.

Los involucrados en el percance son, la camioneta Ford EcoSport, color rojo, la cual era conducida por el joven Edgar Iván, así como el automóvil Volkswagen tipo Jetta de color azul y el taxi Chevrolet Beat, conducido por Juan Manuel y quien era acompañado por su esposa en el asiento del copiloto, que resultó lesionada.

De acuerdo a los conductores, al momento del accidente, el taxi circulaba por la calle Acuña, con dirección de sur a norte, por el carril izquierdo, y al pasar la avenida Juárez, frenó lo que generó que los automovilistas que traía detrás lograron esquivarlo a su derecha para continuar su camino.

Pero, el conductor de un VW Jetta se detuvo atrás del taxi, pero no así quien le seguía, una camioneta Ford Ecosport que no logró detenerse, por lo que se impactó con su parte frontal en el Jetta.

Al recibir el fuerte impacto, el Jetta se proyectó hacia delante y chocó al taxi.

En la unidad de transporte público se encontraba una la mujer del chófer quien resultó con probable esguince cervical.

Al llegar los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a la pasajera , pero no se la llevaron al hospital porque dijo no estar afiliada al IMSS y el taxista manifestó que la llevaría a un hospital particular.

Otra mujer que viajaba en la EcoSport también resultó con algunas contusiones, pero no de consideración.

Al lugar acudieron elementos de Peritos para tomar conocimiento de los accidentes.