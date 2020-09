Iván Arana, ¿malo?... ¡Ni tanto!

Es un delicuente, un resentido social de sangre fría que encuentra el amor de una forma inimaginable. Ese es "Darío Ramírez", el personaje que realiza el actor Iván Arana en la telenovela Imperio de mentiras.

Arana platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su papel y del reto que le ha implicado ponerse en los zapatos de un villano que conforme avanzará la telenovela irá doblegando su corazón.

"Es el hijo de 'Eugenio' (Alejandro Camacho). 'Dario' es un delicuente que poco a poco busca la luz ya que se va enamorando de "María José" (Alejandra Robles Gil) tras secuestrarla para manipular a 'Elisa' (Angelique Boyer)".

Arana informó que ya le han tocado papeles de este tipo y es que las fechorías le salen muy bien en la ficción.

"Ya me han dado personajes oscuros, pero trato de no entenderlos, sino simplemente los realizo y me doy cuenta que diversas circunstancias de la vida los llevan a cometer muchos errores.

"Lo que me gusta de los malos es que pueden tocar otras fibras y en escena pueden explorar mucho. El villano tiene muchos matices y eso enriquece a uno como actor", sostuvo.

El oriundo de la Ciudad de México comentó que se encuentra muy satisfecho por los resultados que ha logrado Imperio de mentiras en su primera semana al aire.

"Hemos hecho un gran trabajo, tanto actores como equipo de producción. Es un proyecto que he disfrutado mucho por su proceso. Giselle González -La productora- tiene una visión muy inteligente, por eso creo que este proyecto puede llamar mucho la atención".

Iván, a quien se le vio en El señor de los cielos en el personaje de "Ismael Casillas", contó de qué trata el melodrama, remake de la serie turca Kara Para Ask.

"A una familia que vende arte le cambia la vida por completo por diversas situaciones. El eje es el personaje de Angelique Boyer y desde el inicio de la telenovela entra mi personaje para mortificarla y también pone en aprietos al personaje de Andrés Palacios, que es un policía".

En la charla, Arana hizo enfasis en que Imperio de mentiras es un melodrama distinto, hecho con nuevas tecnologías.

"La narrativa es genial, ya que es visual, tirándole como serie. Ahora, también vale la pena destacar la fotografía".

El artista detalló que las grabaciones de Imperio de mentiras se suspendieron por tres meses debido a la pandemia. Volvieron a los foros con todas las medidas sanitarias.

"Tuvimos que parar, pero ya retomamos con mucho cuidado. Si no estamos grabando andamos con los cubrebocas. Todo tenía que reactivarse porque no tenemos de otra".

Por otro lado, Iván sostuvo que en estos días se encuentra en cartelera la película Cuidado con lo que deseas, en donde él comparte créditos con Fernanda Castillo y Juan Ríos.

"Estoy en los cines con esa película de suspenso y terror. Hago el personaje antagónico, está muy padre esta cinta, ha tenido sus críticas buenas y malas.

"Su terror es más psicologico y créanme que disfruté mucho realizar este largometraje, espero que lo vean en Torreón".

En cuanto a El señor de los cielos, Iván agradece la proyección que le dio su personaje de Ismael.

"La gente me conoció gracias a ese trabajo y bueno en esta profesión hay que aprovechar las olas que llegan como esa", puntualizó Iván. no sin antes decir que también espera hacer teatro muy pronto.