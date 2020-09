Ulloa llama a aplicar estrictos protocolos sanitarios en Coahuila

El aspirante a la secretaría general de Morena, Emilio Ulloa Pérez, llamó a los órganos electorales de Coahuila a aplicar un estricto protocolo sanitario para no saturar las casillas de votación y evitar contagios de COVID-19 el próximo 18 de octubre, día en que se realizará la jornada electoral para renovar el Congreso Local.

"Esperar que el proceso electoral se dé de la mejor manera, que no existan conflictos y que se respete la voluntad popular. Que los resultados que tengan que ser sean ellos, hoy vivimos con el tema de la pandemia una condición compleja, hay que buscar cómo votar y en qué condiciones porque evidentemente que hacer las grandes colas a veces puede ser peligroso, hay que llamar a los órganos electorales del estado de Coahuila, hay que buscar un protocolo para el proceso electoral, no es nada más vayan a votar, debe haber un control", apuntó.

Comentó también que se debe poner especial atención en el horario matutino, pues es cuando se registra un mayor número de electores. Ulloa destacó que será un proceso electoral muy importante dado que se trata de la primera jornada de votaciones que se realizará en el contexto de la contingencia sanitaria y que será una referencia para las elecciones del próximo año 2021.

Por otro lado y de gira por La Laguna, Ulloa Pérez dijo que ha recorrido ocho entidades del país y reconoció que en Morena hay una crispación interna, por lo que su planteamiento como aspirante a la secretaría general es buscar superar todo el proceso de conflictos al interior y acatar la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral con referencia a las y los candidatos a la secretaría general y a la presidencia nacional de este partido político.

"Hago un llamado a que toda la militancia del país y del caso particular de Coahuila nos puedan ayudar a que guardemos un poco las diferencias y nos metamos al proceso que se avecina", apuntó.

Mencionó que también realizará una campaña de identidad morenista porque "el proyecto pareciera ser que estaba pensado solamente en ganar la presidencia de la República y la idea es consolidar, yo estoy seguro que Morena va ser Gobierno federal en los próximos cuatro sexenios y voy a regresar para recordárselos, sino pues me coso la lengua porque no hay de otra, no puedes hablar más".