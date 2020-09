Por quinta vez, ladrones roban en jardín de niños

María del Carmen Villalobos, directora del jardín de niños Guadalupe Victoria, ubicado en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, denunció que van cinco veces que ladrones y delincuentes ingresan a este plantel.

La primera vez fue en mayo pasados y robaron una pantalla y un protector, y las otras cuatro ocasiones, causaron daños a los diferentes espacios y al mobiliario del plantel.

Los daños ascienden a 12 mil pesos en esta ocasión y ya se interpusieron las denuncias correspondientes en la Vicefiscalía.

"Nosotros vemos que no ha habido una respuesta favorable, incluso vamos en ocasiones por las actas certificadas para nosotros hacer nuestro trámite ante la Secretaría de Educación y avalar que ha sucedido el robo, pero no nos las entregan con rapidez porque las personas encargadas de firmar no están y no nos han hecho llegar las últimas tres actas", dijo la directora.

Mencionó que pese a los daños, no se ha cobrado ninguna cooperación a los padres debido a la pandemia del COVID-19.

También han robado en las escuelas primarias Guadalupe Victoria y la Constitución de este mismo perímetro.

La primera vez, en una de las instituciones rompieron los portones para entrar y en otras ocasiones, los delincuentes se han brincado por las primarias y salido por el jardín de niños.

Patrullajes

Mencionó que las Policías Municipal y Estatal sí acuden y hay rondines, pero los mismos elementos comentan que es mucho el perímetro el que abarcan en los patrullajes.