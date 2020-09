Foto del desfile militar en CDMX se vuelve viral; es de 2019

Gran revuelo causó en Twitter una fotografía que conmemora el desfile militar con motivo de la celebración de la Independencia de México.

"Esperé seis horas para tomar esta foto, por lo menos denle RT", dice el tuit.

Y es que diversos usuarios en la red social se adjudicaron la autoría de la postal en la que destacan aviones militares sobrevolando la Torre Latinoamericana.

Fue tal el alcance, que incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, compartieron en sus cuentas personales la imagen, pero sin saber el origen de la fotografía.

Textos como "Tomé esta foto" y "Espere 6 horas para tomar esta foto, por lo menos denle RT #DesfileMilitar", fueron con los que dos usuarios de Twitter compartieron la imagen atribuyéndose la creación de la misma.

Sin embargo, ninguno de los dos es el creador de la obra, pues hubo un tercero que defendió ser quien capturó la imagen y pudo comprobar la autoría de la postal.

Roberto Lozano, quien es diseñador gráfico, aclaró que la fotografía es de él e incluso manifestó que fue tomada en el desfile militar pero de septiembre de 2019.

Roberto explicó que la fotografía fue tomada desde la azotea de un edificio de la calle Palma y 16 de septiembre, incluso comparte que en las propiedades de la imagen se registra la fecha del 16 de septiembre de 2019 y la hora en que fue capturada, 12:50 pm.

Comenta que la imagen en la que se aprecia la Torre Latinoamericana y aviones militares, la publicó en su cuenta de Instagram la mañana del miércoles 16 de septiembre, aunque no especificó que correspondía al desfile militar de hace un año.

"Era una foto que ya quería mostrar, y pues para mí entre más rápido la subiera podía funcionar más que si la subía más tarde, y no lo especifiqué porque no pensé que eso llegara tan lejos", relata.

Tras compartir la fotografía, más tarde por gente cercana a él se enteró del plagio de la misma.

"Nunca me había pasado algo así, no tengo problema de quien la comparta, pero siempre y cuando agreguen el crédito o si no lo saben poner como autor desconocido", recomienda Roberto tras vivir el "robo" de su obra en redes.

Sin embargo, fue también atacado por los seguidores de uno de los usuarios, ya que era a él a quien señalaban de haber robado la imagen a pesar de demostrar las propiedades de la misma y comprobar que su publicación en Instagram fue horas antes de que la compartieran en Twitter.

Fue gracias a El Gran Diario de México que Roberto supo que tanto Marcelo Ebrard como Gutiérrez Müller compartieron la fotografía en sus cuentas personales, pero desde uno de los perfiles que se adjudicó la obra.

Al respecto comenta: "Pues creo que eso hace ver el alcance que puede llegar una fotografía y no es justo que alguien más se adjudique una obra de otra persona porque lo puede llegar a perjudicar".

Ante el "robo" de su fotografía, Roberto comenta que de ahora en adelante volverá a firmar las imágenes que capte y publique en redes sociales, con el fin de evitar este tipo de situaciones.