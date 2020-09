Morena será gobierno federal próximos cuatro sexenios: Emilio Ulloa

En su visita a La Laguna, el aspirante a la secretaría general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Emilio Ulloa Pérez aseguró que este partido político gobernará al país durante los próximos cuatro sexenios. “Y voy a regresar para recordárselos, lo que dije, sino pues me coso la lengua porque no hay de otra, no puedes hablar de más, porque se necesita la transformación del país, porque ustedes vieron, llegó el PAN, dos sexenios ¿y qué hizo?, ¿transformó?, no, se acomodó con las mismas élites de poder y por eso hoy el presidente tiene una ofensiva de los medios, de los grupos fácticos de poder económico que no estaban de acuerdo a que esto iba a modificarse, por eso tanto Fox como Calderón fueron cómplices del régimen”, apuntó.

Dijo que ha recorrido ocho entidades del país y reconoció que en Morena hay una crispación interna por lo que su planteamiento como aspirante a la secretaría general es buscar superar todo el proceso de conflictos internos y acatar la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral con referencia a las y los candidatos a la secretaría general y a la presidencia nacional de este partido político. "Hago un llamado a que toda la militancia del país y del caso particular de Coahuila nos puedan ayudar a que guardemos un poco las diferencias y nos metamos al proceso que se avecina", apuntó. Mencionó que otro de sus planteamientos es llevar a cabo una campaña de identidad morenista porque pareciera ser que Movimiento Regeneración Nacional se convirtió “en una carga” para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en vez de ser un acompañante. “Morena necesita ser un acompañante del proyecto de la 4T y del presidente de la República, Morena no puede estar pensando solamente en sus problemas, tiene que estar pensando en cómo ayudar, cómo acercar, cómo permitir que el desposeído, el excluido de este país pueda incorporarse a las actividades productivas no solamente en los programas sociales, también hay que invitarlo a que participe y genere”, señaló. Por otro lado, llamó a los órganos electorales del estado de Coahuila a aplicar un estricto protocolo sanitario para no saturar las casillas de votación y evitar contagios de COVID-19 el próximo 18 de octubre, día en que se realizará la jornada electoral para renovar el Congreso Local. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste