Diego Cocca asegura que Atlas tiene ambiciones altas en el torneo

En el momento en que llegó al timón del Atlas, Diego Martín Cocca encontró a un equipo en el último lugar de la tabla general, último lugar en la tabla de cocientes y un cheque al portador para prácticamente todos los equipos de la Liga MX; sin embargo, conforme han pasado los partidos, la mejoría ha sido evidente, al grado de que el argentino ahora tiene una ambición alta, entre mejorar día a día y avanzar a la Liguilla.

"La ambición es mejorar día a día, no nos conformamos con poco, nosotros somos los primeros en exigir a los jugadores, la semana larga que tuvimos de trabajo fue buena y lo que queremos es que la próxima sea mucho mejor, porque estamos convencidos de que con trabajo el equipo estará mejor dentro de la cancha y que la mentalidad en el partido debe ser al máximo, por eso nos estamos alineando todos juntos, no hay otro objetivo, para qué prometer cosas que uno no sabe si va a poder cumplir, pero sí puedo asegurar de que habrá un equipo competitivo", indicó el técnico de los rojinegros.

Para el partido ante Pachuca de este sábado en el Estadio Jalisco, Diego Cocca tiene pensado mover su línea ofensiva, ya que Javier Correa tuvo una molestia muscular que hoy lo pone en duda para jugar y su lugar lo estaría ocupando Ignacio Jeraldino, aunque esa será una decisión que tome de último minuto.

"Pidió el cambio (Correa) porque ya no podía más, en principio creemos que es una contractura, pero sí está en juego su físico, yo estoy muy conforme con la actitud de todos los jugadores", siguió el estratega.

Además, Anderson Santamaría podrá ir a la banca si Diego Cocca así lo decide, ya que su recuperación tras la lesión de rodilla que sufrió, ha quedado lista y el peruano está en condiciones de jugar en el momento en que sea requerido.