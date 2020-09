Kanye West alarma a fans tras mensaje a su hija North

“North voy a la guerra y pongo mi vida en la línea y si me asesinan nunca dejes que los medios blancos te digan que no era un buen hombre... cuando la gente amenaza con llevarte de mi vida solo debes saber que te amo”, escribió en la red social junto a una imagen de North West.

A pesar de que el rapero eliminó rápidamente el tuit, sus seguidores lograron hacerlo viral y mostraron su preocupación por el también diseñador, pues anteriormente tuvo un ataque de bipolaridad donde arremetió contra su esposa y suegra Kris Jenner a través de redes.

He needs help ya'll. Real Help. Stop feeding into this. :( pic.twitter.com/Q5tRJ0vvdX