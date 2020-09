¿A qué edad es más probable cometer una infidelidad?

Hay muchos factores que pueden influir para que se cometa una infidelidad. Los psicólogos afirman que la dinámica de pareja, el dinero, pleitos y la insatisfacción sexual puede llevar a una persona a engañar a su pareja creyendo que “no es tan malo” y que seguramente los perdonarán.

La infidelidad, según especialistas, nunca es culpa de la víctima, y no debes creer eso aunque intentes justificarlo con ejemplos. En algunas ocasiones puede ser parte de una venganza, salir de la rutina, insatisfacción o simplemente el deseo de adrenalina.

Sin embargo, en un estudio realizado por ExtraConiugali afirma que los hombres y las mujeres son más propensos a cometer infidelidades en distintos puntos de su vida, y que hay una relación entre la edad y las posibilidades de que esto suceda.

De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación, los hombres comienzan a sentir deseo de ser infiel al llegar al cambio entre década, es decir entre los 29 y los 49 años. El último año de los 20 deja una especie de crisis que puede llevar a muchos a sabotear sus relaciones. Aclaran que, esto no es una justificación ni excusa y no es válido sólo decir que “es la edad”.

En el caso de las mujeres, las posibilidades de cometer una infidelidad aumentan cuando cumplen 40, que es un predio donde muchas intentan sentir que no han perdido la juventud, según datos de la misma investigación. La encuesta demostró que el 68% de las mujeres han sido infieles entre los 40 y los 45 años, y que las mujeres que se encuentran en sus 30 tienen menos posibilidades de hacer lo mismo.

Es importante aclarar, que la edad es solamente uno de los factores, y otro de los elementos que influyen es la duración del matrimonio o relación. Explican que también debes estar atento a las señales.

Los datos explican que a partir del séptimo año, cada 6 de 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres tienen más posibilidades de engañar a sus parejas. Las relaciones extramaritales pueden aumentar a partir de este año y disminuir gradualmente a partir del décimo año.

Por otro lado, los expertos tienen otro dato que resulta alentador, ya que aseguran que a partir de los 18 años de relación, sólo una de cada 10 personas le es infiel a su pareja. Aunque también admiten que llegar a 18 años de relación cada vez se vuelve más difícil, pero de hacerlo prueba que una pareja puede ser fuerte y estable.

Por último, sugiere que para evitar que esto suceda, es importante no dejar de trabajar en su relación. Buscar tener una buena comunicación y esforzarte por no crear un ambiente tóxico, y aunque no es tan sencillo como suena, es posible y tiene sus beneficios.