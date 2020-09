'Me estás oyendo inútil'; Paquita la del Barrio y Ana Bárbara lanzan tema

Ana Bárbara estrenó su nueva colaboración musical El Consejo junto a Paquita la del Barrio.

El tema es una guía, a nivel musical, de cómo llevar las cosas del amor en voz de la intérprete de Rata de dos patas, que vuelve a entonar algunas de sus frases más icónicas como: “Me estás oyendo inútil”.

En el clip de la nueva canción, se ve a Paquita sentada en un bar y Ana Bárbara se sienta a su lado para pedirle consejos sobre las relaciones con hombres.

“Aplica bien mi consejo, la ley del ojo por ojo hay que usar con esos viejos”, corea La del Barrio en respuesta a Bárbara.

“Al que me engañe lo engaño, al que me pegue le pego, al que me use lo uso y así quedamos parejos”, se les escucha cantar juntas sobre el escenario del lugar acompañadas de mariachis.