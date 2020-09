2015: Muere Charles Kenneth Williams, relevante poeta, crítico y traductor estadounidense

Ganador del Premio Pulitzer en el 2000, el poeta estadounidense Charles Kenneth Williams es recordado a cinco años de su muerte que se cumplen este domingo, por ser un hombre que vino de abajo, salió adelante y cultivó la poesía, a partir de sus vivencias.

De acuerdo con biografías en línea, Williams nació el 4 de noviembre de 1936, en Newark, Nueva Jersey, a mitad de la Gran Depresión económica que asoló a Estados Unidos de 1929 a finales de los años 30.

Sus padres fueron Paul Bernard Williams y Dossie Kasdin, de origen judío, quienes realizaron grandes esfuerzos para sacar adelante a su familia debido a condiciones económicas y raciales.

Según el portal cultura.nexos.com.mx, Williams recordaba esos años de su crianza en Misgivings: My Mother, My Father, Myself, un ensayo autobiográfico publicado en el 2001 con el que trató de entender esa “conspiración que me convirtió en lo que soy”.

Cuentan que a los 19 años de edad se enamoró de una compañera de escuela en la Bucknell University, a quien le gustaba la poesía; razón por la cual escribió un poema para cortejarla, la sensación que le produjo redactarlo le hizo darse cuenta de que esa era la actividad que de verdad le interesaba.

En 1963, siete años después de aquel intento de poema romántico, releyó en voz alta una de las Elegías de Duino, de Rainer María Rilke (1875- 1926) y se conmovió hasta las lágrimas.

De acuerdo a su página oficial ckwilliams.com, su primer libro Lies, fue publicado en 1969. Una de sus obras más celebradas fue Collected Poems.

Algunos críticos atribuyeron a su poesía una “inteligencia escéptica” y “sinceridad emocional”.

La crítica ha que los dos primeros libros de Williams son parte de la construcción de su voz, que comienza a definirse con el tercero, With Ignorance (1977), en el cual utiliza por primera vez esos largos versos de 20 sílabas.

Fue además autor de una colección de ensayos conocida como Poesía y Conciencia, que se publicó en 1999, y de un estudio crítico de la obra de Walt Whitman.

Entre los reconocimientos que recibió figuran el premio del Fondo Nacional de las Artes, en 1985 y 1993. Fue finalista del Pulitzer en 1987 y lo ganó en el 2000. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura, en 2003, por The Singing.

“Codicia, corrupción y descomposición; esta enfermedad, esta compraventa miserable”, dice C.K. Williams en su poema Dinero, otro que le dio fama. El autor murió el 20 de septiembre del 2015.