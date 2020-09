Guillermo Almada le tiene plena confianza a sus Guerreros

Guillermo Almada no tiene dudas de su equipo, está convencido de que siendo fieles a su estilo y sistema de juego, podrán recuperar la contundencia y ganar los partidos que les lleven a la liguilla.

De manera virtual, el entrenador de los Guerreros del Santos Laguna atendió a los representantes de los medios de comunicación y dejó en claro su confianza hacia el plantel, aunque reconoció que existen aspectos por mejorar durante el resto del torneo Guardianes 2020. El plantel Albiverde continúa con su preparación rumbo al choque del próximo domingo ante los Diablos Rojos del Toluca, para el que realizarán esta mañana un nuevo entrenamiento en Territorio Santos Modelo.

En su análisis, Almada destacó los buenos momentos que ha vivido su equipo y defendió su idea futbolística, asegurando que en cuanto mejoren en definición, vendrán los resultados esperados: "hay aspectos muy importantes por corregir, en definitiva, lo que buscamos es en base al trabajo, tener un espectro amplio para mejorar. Hay algo que estamos haciendo muy bien y es el llevar el peso del partido, ser protagonistas, mostrar volumen de juego, más allá de que nos está faltando en la definición, por ello se paga tanto por los goleadores en el mundo. Pero mi experiencia me dice que, si jugamos mejor que el rival, nos va a llevar a ganar, ahora hemos cometido errores que el rival los ha aprovechado muy bien, como en el partido ante Pumas, que ellos nos hicieron dos tiros largos y su efectividad fue del cien por ciento, mientras que nosotros fallamos cantidad de jugadas. Nos estamos ocupando y entrenando constantemente, intercambiando ideas con los futbolistas para trasladarlo al resultado, creemos que en cualquier momento podremos traducir eso a victorias", dijo.

"Yo vivo el futbol intensamente y no creo que me vayan a ver en ningún partido tranquilo, así vivo el futbol, me gusta trasmitir cosas de afuera hacia adentro. Sabemos que a los técnicos nos miden por resultados, pero nosotros tratamos de ver un poco más profundo, en el partido contra Tigres los dominamos por momentos, manejamos el balón, también tratamos de ver las cosas buenas que hacemos. Tenemos un equipo muy joven y quizá esa juventud nos lleva a cometer equivocaciones puntuales, que se deben mejorar con el paso de los años. Vemos todo el panorama y también tenemos cosas positivas, trabajamos el día a día y estamos convencidos en que nuestro trabajo nos va a sacar adelante", añadió el uruguayo.

El estratega Albiverde no escondió su desilusión por estar posicionados fuera de la zona de liguilla, considerando que en base a su planteamiento de los partidos, tendrían merecimientos para estar más arriba en la tabla general: "por los méritos hechos dentro de la cancha, deberíamos tener mucho más puntos de los que tenemos hoy, quizá por la falta de madurez o de algunos jugadores importantes, hemos sufrido una problemática que nos ha golpeado muchísimo, puede sonar como excusa, pero hoy lo convertimos en una fortaleza al trabajar de manera continua con ciertos futbolistas, eso ha crecido el nivel individual y grupal".

De cara a la recta final de la temporada, Almada se mantiene positivo y con la mirada puesta en la liguilla: "también otros equipos están golpeados por el COVID, pero creo que no como nosotros; creo que hemos demostrado mucho, no nos hemos visto superados claramente por ningún rival, creo que merecemos más de lo que hemos obtenido, nos queda el tramo final del campeonato y estamos optimistas, debemos mostrar el temple, la fortaleza y ese espíritu guerrero", adelantó.

El entrenador de los Guerreros coincidió con su futbolista Hugo Rodríguez, al señalar que la altitud de Toluca no puede ser un factor a tomar en cuenta para perjudicar a Santos en su visita a los Diablos y que los laguneros deben mantener su mente libre de ese factor, para enfocarse en obtener el resultado positivo: "obviamente que es un grado de dificultad geográfico que nos vamos a topar, pero debemos estar optimistas. No estamos en condiciones de poner excusas de ese tipo, tenemos que ir a tratar de que los puntos que dejamos de local, que esos son los que nos están doliendo, debemos ir a recuperarlos como visitantes. Si tenemos que sufrir por la altura, iremos a sufrir, con la mentalidad puesta en sacar los puntos".

Afortunadamente para Almada, en Santos no se han registrado lesiones o nuevos casos positivos de COVID-19, por lo que utilizará al mismo plantel que tuvo ante Tigres, aunque se vislumbra la posibilidad de que Gael Sandoval pueda estar de inicio: "permanentemente estamos analizando el nivel de los futbolistas y tratamos de poner a los que están mejor, no solamente en el tema futbolístico, sino en el momento del partido. Gael lo ha hecho muy bien durante los últimos partidos y es una posibilidad que tenemos para que pueda iniciar, él ha tenido disposición y entrega, ha sumado a los entrenamientos y es una posibilidad que estamos vislumbrando. Vamos a contar con el mismo plantel que tuvimos ante Tigres, no se ha dado ninguna lesión y estamos cuidando a los futbolistas, más allá de la problemática que estamos viviendo y que ya nos ha tocado a todos", finalizó.