Fracasan centros de depósito de basura en Torreón

Pese a que los Centros de Transferencia de Desechos de Torreón han sido catalogados por autoridades como la principal solución contra la acumulación de escombros y basura vegetal en la vía pública, además de que se invertirán al cierre de este año más de 21 millones de pesos por la administración de esos lugares, siguen acumulándose áreas clandestinas y no autorizadas para la disposición de esos materiales, la ciudad sigue ensuciándose.

Dicha situación ha incluso llamado la atención del Colegio de Ingenieros Civiles en la región, organismo que ha identificado los sectores nororiente y suroriente como los de mayor problemática en ese sentido, precisamente áreas en las que se instaló la mayor parte de los Centros de Transferencia de Desechos desde el año pasado.

Terrenos particulares, fincas abandonadas y hasta banquetas siguen acumulando los desechos diariamente, desde carromatos de animales, vehículos particulares y hasta camiones materialistas son los principales protagonistas del desorden que prolifera en los sectores habitacionales, algunos incluso se encuentran a pocos metros de los centros autorizados de desecho, las actividades irregulares se realizan incluso a plena luz del día y sin que las autoridades emitan sanciones correspondientes.

Fue durante 2019 que las autoridades municipales iniciaron su colaboración con la empresa "Vértice de la Laguna", misma a la que de agosto a diciembre de ese año entregaron la cantidad de 13 millones 338 mil pesos, esto por el servicio de trasladar lo acumulado en ocho centros de transferencia hacia el Cañón del Indio, único punto autorizado para el depósito de escombros y desechos vegetales en la ciudad.

Para este 2020 se realizó una licitación en la que nuevamente resultó seleccionada la empresa, esto para brindar el servicio para los meses de abril a diciembre, ahora con una erogación de 21 millones 793 mil pesos, es decir, casi 2.5 millones de pesos mensuales.

No obstante, en recorrido durante el jueves de El Siglo de Torreón por Centros de Transferencia del oriente, se pudo constatar que los desechos se acumulan en esos sitios sin que se haga una labor de retiro constante, de tal forma que algunos escombros incluso invaden áreas de circulación peatonal y vehicular.

"Hace mucho que no vienen los camiones, nosotros nada más estamos aquí para recibirle a la gente y pues cobramos una propina, no es cuota, para nada, es voluntario… No sabría decirle, no me acuerdo la última vez que se llevaron escombro, pero sí, se supone que se tienen estar llevando eso", señaló una de las personas que vigila uno de los centros, además se negó a revelar su identidad por temor a sufrir represalias.

El propio vigilante de la zona reconoce que en meses anteriores se llegan a registrar entre dos o hasta tres viajes de camiones materialistas desde esos puntos hasta el Cañón del Indio, lo que supone que el costo en promedio de cada viaje sería de poco más de 800 mil pesos.

Al respecto, la Dirección de Servicios Públicos Municipales solamente ha informado que "gracias" a la existencia de esos centros se han logrado captar y disponer adecuadamente de más de 100 toneladas de desechos.