Opina Aispuro sobre juicio a expresidentes

Respecto a la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de la República el gobernador, José Rosas Aispuro Torres dijo que es un tema que debe ser bien analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en función de que es el órgano que cuenta con especialistas en la materia.

Como se informó, miembros de la iniciativa JuicioExpresidentes.MX entregaron en las instalaciones del Senado de la República, alrededor de 2.5 millones de firmas recolectadas en las que se responde la consulta ciudadana que pregunta: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Ante está situación el Gobernador de Durango considera que no es necesario hacer una consulta para aplicar la ley en los casos que amerite puesto que la normativa vigente ya establece todos los supuestos en los que se pueda incurrir.

"Es un tema que va a definir la Suprema Corte, yo creo que si algún servidor público del orden que sea cometió algún ilícito pues ya está establecido en la constitución. Entonces para qué nos sirve la Constitución y las leyes si vamos a preguntar a la gente si vamos a actuar o no vamos a actuar? Yo creo que cuando hay elementos, desde mi punto de vista y lo digo como abogado no como gobernador, tendría que actuarse quiera o no la gente pero siempre que se haga en el marco de la ley", dijo el gobernador.

Como ya es del conocimiento público la Suprema Corte resolverá la legalidad, claridad e imparcialidad, en poco más de dos semanas, de la pregunta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los cinco presidentes que lo antecedieron por posibles delitos que hayan cometido.