Enfrenta Durango recortes en infraestructura hidráulica

Durango se enfrenta a recortes presupuestales en infraestructura carretera e hidráulica en la propuesta inicial que manda el Ejecutivo Federal para el 2021.

"Sólo en infraestructura carretera traemos un recorte de 550 millones de pesos y también traemos menos en agua, una cantidad considerable", dijo el Gobernador, José Rosas Aispuro Torres, quién aseguró que todavía no hay esperanza de obtener más recursos de los asignados en la propuesta original.

"Yo no quisiera todavía hablar de cuánto nos va a impactar el recorte hasta que no se apruebe ya el presupuesto porque me reuní el sábado anterior con los diputados federales, con los senadores y les pedimos el apoyo y quedamos en sumar esfuerzos y vamos a tocar puertas con los funcionarios del gobierno para ver cómo fortalecer esas gestiones y yo tengo confianza en que vamos a recuperar el presupuesto y recursos que hoy en día no están considerados y que sí se puedan asignar", dijo el Gobernador.

Respecto a lo dicho por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre deslindarse de los recortes presupuestales a los estados Aispuro mencionó: "El que elabora el presupuesto es el Ejecutivo Federal, me queda claro que todo su equipo y ellos lo presentan y los diputados tienen la facultad de poder modificarlo. Me tocó ser legislador, ya varias veces, y siempre el presupuesto se presenta en un término pero finalmente se modifica siempre en favor de los ciudadanos".

Mencionó, con respecto al cuestionamiento de la posibilidad de represalias para gobernadores que hayan abandonado la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que espera que no existan.

"Yo espero que no haya porque somos gobernadores electos igual que el presidente de la república, con el voto popular, y este es un tema interno de los gobernadores. Si alguien quiere participar o no en una organización ese es un tema que nadie le está reclamando al presidente, nosotros lo que dijimos en su momento es que la Conago había dejado de fungir como enlace para la gestión entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal", dijo el Gobernador.

Mencionó que la Conago no está siendo una instancia para defender el federalismo "y cuando hablamos de defender el federalismo nos referimos a que a los municipios de los estados no se nos quiten recursos que se otorgan en función de las atribuciones que tiene cada orden de gobierno", dijo el mandatario.

Destacó que para cumplir con sus deberes necesitan recursos entonces tienen que hacer un esfuerzo entre todos por lo cual el tema de la Conago no es un asunto de confrontación con el presidente sino que al contrario la Conago no dió esa posibilidad de esa relación con el Gobierno Federal.

"De manera que fuera más fructífera con los habitantes que nosotros representamos por eso tomamos la decisión de buscar otra forma de organización pero buscamos una mejor interlocución... Ese es el objetivo", acotó.