El conjuro y más filmes llegan este fin de semana a autocinema

Crimen, terror, misterio, drama y comedia llegarán este fin de semana al autocinema ubicado en el estacionamiento de una plaza comercial del Bulevar Ejército Mexicano.

Este viernes, se transmitirán las películas Palm Springs y Once Upon a Time in Hollywood; mañana sabado, Pie pequeño y El conjuro.

Once Upon a Time, del director Quentin Tarantino, se alzó con el Globo de oro a Mejor película, mientras que Brad Pitt y Tarantino se llevaron el mismo premio en las ternas de Mejor actor de reparto y Mejor guión.

En cuanto a los Oscar, Erase una vez en Hollywood logró 10 nominaciones y se quedó con las estatuillas a Mejor actor de reparto (Brad Pitt) y Mejor diseño de producción (Barbara Ling y Nancy Haigh).

El largometraje protagonizado por Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Emile Hirsch y Margaret Qualley se sitúa en la década de los sesenta.

La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Pitt). La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie) que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.

De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de Sharon y de los miembros del culto la Familia Manson, liderada por Charles Manson.

Se hizo con 20 millones de dólares y terminó ganando 318 mdd. Sin duda, El conjuro es de una de las películas de terror más exitosas de los últimos tiempos.

Firigida por James Wan y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren, la cinta está basada en un caso inspirado en la realidad, que habría tenido lugar en una granja, en donde una familia empieza a ser testigo de fenómenos extraños.