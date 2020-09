Alan Saldaña continuará gira en Saltillo, tras meses de contingencia

Con un su nuevo show ¡Que ni se te ocurra!, regresará de nuevo a la capital, el comediante Alan Saldaña, donde dará comienzo de nuevo a su gira, luego de cancelar sus presentaciones en todo México ante la contingencia generada por el COVID-19.

Con doce años de experiencia en el mundo de la comedia, el regiomontano, mejor conocido como el As de la comedia, continuará su gira 2020-2021 con su visita a Saltillo.

Será el próximo 18 de septiembre que se desarrollará el evento, el cual tendrá una duración de alrededor de dos horas y se desarrolla en el centro nocturno Dogma-Bar a las nueve de la noche.

Debido a la pandemia generada por el COVID-19, el cupo será limitado, esto con el objetivo de respetar los protocolos de salud.

Alan Saldaña, manifestó que debido a contingencia sanitaria, su equipo tuvo reprogramaciones de eventos, mientras otros tuvieron que perderse.

“Si fue un frenón en todos los planes que teníamos, se pararon demasiados proyectos y todo se pospuso para el próximo año de eventos que teníamos ya programados, así como las giras”, indicó.

Señaló que la nueva normalidad, dio un giro a la dinámica de los shows, los cuales de ser presenciales pasaron a desarrollarse a través de redes sociales.

“Sigo creando contenidos, pero no lo he subido a redes sociales, porque no hay lugares para grabar, he grabado desde mi casa, pero no siento que se explote el potencial del monologo. Se pide un lugar y se limitan para grabar ante la contingencia”, dijo.

Resaltó que estar otra vez en Saltillo es una oportunidad muy importante para reactivar los shows.

Resaltó que las presentaciones de los meses del año 2020, tuvieron que ser reprogramados en toda la República Mexicana.

Señaló que Saltillo será la primera presentación que se realizará, tras la reactivación económica y dependerá de los semáforos de los contagios COVID-19 que se realizarían más presentaciones en otros municipios.

Alan Saldaña se ha presentado en cuatro ocasiones en Saltillo y Ramos Arizpe, además de hacer eventos a lo largo de la República Mexicana, se ha presentado Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá, entre otros.