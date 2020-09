¿Por qué está aumentando la adopción de bitcoin en Latinoamérica?

El interés por las criptomonedas aumentó durante el pasado año en Latinoamérica con más fuerza que en otras partes del globo, según el portal de ciencia y tecnología LaFlecha. Las economías más grandes del subcontinente; México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina y también Venezuela vieron un incremento sin precedentes de las transacciones realizadas con criptomonedas, y esto nos plantea varias preguntas muy interesantes ¿Qué es y cómo funciona bitcoin? ¿Por qué está ocurriendo esto?, y ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de invertir con ellas?

¿Qué es bitcoin y cómo funciona?

Para aquellos que todavía no se hayan interesado nunca en bitcoin pero a quienes las últimas noticias les hayan despertado el gusanillo por saber más, haremos un breve y conciso resumen de los puntos más importantes que definen a bitcoin y su funcionamiento.

Bitcoin es básicamente dinero virtual, un activo totalmente digital que no dispone de un avatar en nuestro mundo físico, como sí ocurre con el dinero fíat, y que nació con el objetivo de descentralizar las finanzas. Tiene un límite inamovible de veintiún millones de unidades y se obtienen minándolos, lo cual requiere una gran cantidad de energía y potencia -el minado de bitcoins llevó incluso a un notable incremento de las tarjetas gráficas, ya que los criptomineros las estaban acaparando- y funciona gracias a la blockchain, una novedosa tecnología que va añadiendo bloques por cada operación que se realice con bitcoin y de la que participan todos los usuarios, haciéndola de esta forma prácticamente imposible de jaquear.

¿Un valor frente a la incertidumbre de la región?

Cualquier valor tradicional seguro ha servido para que aquellos de los ciudadanos que puedan y deseen distraer parte de sus ingresos de los pagos del día a día para estos menesteres creen una reserva de valor mediante su adquisición. El oro o los dólares han venido siendo los protagonistas de estas reservas hasta la irrupción de las criptomonedas, que no podemos decir ni mucho menos que las hayan desplazado, pero sí por lo menos se han hecho un hueco a pesar de su elevada volatilidad, y eso puede venir explicado en parte por la incertidumbre política y económica de nuestra región y la debilidad de nuestras monedas, un activo poco atractivo para el ahorro a medio o largo plazo.

¿Cómo intentar sacar beneficio de bitcoin y del resto de criptomonedas?

Lo primero que hay que analizar es la situación actual de los mercados financieros, que se encuentran viviendo momentos de confusión, por lo que hay una gran presencia de volatilidad que evidentemente supone un mayor riesgo a la hora de operar por los cambios bruscos que pueden darse en las cotizaciones de los activos, y ponderar si conviene operar o no. Y lo segundo es saber cuál es la naturaleza del mercado en que se quiere entrar, el de las criptomonedas presenta una extrema volatilidad, como se ha podido comprar a lo largo de sus más de diez años de vida, lo que también resulta arriesgado a la hora de operar con ellas.

Para sacar beneficio de bitcoin y el resto de la corte de criptomonedas se puede, o bien comprarlas “baratas” y venderlas a mejor precio en alguna Exchange consolidada, o bien comerciar con ellas en una plataforma de trading online, de decantarse por esta última opción se estaría practicando trading de bitcoin -u otra criptomoneda- con CFDs, variante de inversión en la cual no se adquiere ninguna cripto ya que no se compran los activos con los que se opera.

La ventaja principal de comprar criptomonedas para venderlas después es que es una forma de operar bastante sencilla -el trading requiere más formación- y el hecho de poseer las criptomonedas en propiedad puede tener un efecto psicológico tranquilizador. En cambio tiene el inconveniente de la exposición a robos y pérdidas, por lo que la salvaguarda de las mismas es una parte muy importante de la compraventa de bitcoins y otras criptomonedas.

En cambio en el trading de bitcoin -que se lleva a cabo mediante brókeres online, algunos de los cuales ya están tan entroncados en nuestra sociedad que han firmado acuerdos de patrocinio con prestigiosas entidades deportivas- no existe el problema de que puedan ser robados, ya que lo que realmente importa del bitcoin con el trading no es el poseerlos, sino las variaciones en sus cotizaciones, que serán la base de la operativa. Este hecho permitirá tratar de sacar beneficio incluso durante los días, semanas o meses donde la criptomoneda esté cayendo, algo que no pueden hacer aquellos que saquen el beneficio de la compraventa más tradicional.

En el trading de bitcoin -y en el trading de cualquier activo disponible- se opera con un cierto nivel de apalancamiento, si este es de 1:2 el depósito de capital por parte del trader representará la mitad de la operación y el bróker le prestará el resto a modo de deuda, si es de 1:5 el capital del trader representaría el veinte por ciento y así sucesivamente, esto permitiría en el primer caso obtener unos beneficios del doble de lo que el capital del trader permita, y en el segundo unos beneficios cinco veces superiores -cuando las operaciones salen bien- pero evidentemente lo mismo ocurrirá en caso de que la operación salga mal, en el primer caso las pérdidas serían del doble y en el segundo serían cinco veces mayores. Por lo tanto el apalancamiento puede hacer desaparecer los depósitos del trader rápidamente ya que es del capital de este del que se descuentan las pérdidas del total de la posición, y si no se opera con un bróker que proteja las cuentas de sus clientes no profesionales frente al saldo negativo esta situación puede hacerle incurrir en deudas.