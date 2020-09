Constellation Brands sigue pláticas con gobierno federal sobre alternativas a proyecto en Mexicali

A seis meses de la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, la empresa sigue en pláticas con el gobierno federal para encontrar alternativas al proyecto, dijo Nina Mayagoitia, vicepresidenta de comunicación de la firma.

"Seguimos en diálogos con el gobierno federal buscando alternativas a este proyecto. No hay mucho más que decir por ahora. No queremos extendernos en algo que no tiene una base sólida o un plan estructurado hacia adelante", explicó.

Constellation Brands dio a conocer su reporte de sustentabilidad social, ambiental y económica 2019 y 2020, e informó que en breve dará a conocer cambios en su estructura de consumo de energía y agua en sus instalaciones, con un enfoque en economía circular, así como en salud y seguridad de sus trabajadores.

En tanto, informó también que mantiene la reducción de agua para la producción de cerveza en sus plantas, además de que se busca retribuirlo a las comunidades donde opera.

"La reducción de agua, de 12 meses para acá, está en 5.5%. Después de tener un excelente nivel de reducción en los últimos 6 años, cada vez cuesta más trabajo al interior reducir al interior de la organización el uso del agua por eso nos estamos enfocando en regresarlo a la comunidad", dijo Edgar Guillaumin, vicepresidente de oficina de presidencia de Constellation Brands.