Luis Montes renuncia a la Selección Mexicana

Este miércoles que se anunció la nueva convocatoria de Gerardo Martino, destacaron las ausencias de Luis Montes y de su compañero Fernando Navarro, ambos futbolistas del León que han tenido una gran campaña.

Por ello el jugador de La Fiera aclaró su ausencia en la lista del "Tata". El "Chapito" explicó que él decidió dar un paso al costado por "una desilusión en pasadas convocatorias con el Tricolor". "Yo tomé la decisión de no ir a la Selección. La última convocatoria que fui hablé al final con él (Gerardo Martino) y le dije que mi intención no era ir más, me vine desilusionado, desmotivado. Se decía que estaba en buen nivel y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien en la Selección, a veces se convocaban a 26-27 jugadores y me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí", declaró Montes en un video para su club.

El "10" del conjunto Esmeralda fue contundente en su declaración y mencionó que nadie es indispensable en el conjunto tricolor. "Pienso que nadie es indispensable en la Selección y mucho menos yo que he tenido poca o nula participación en el proceso. Hablé con el profe y le dejé las cosas claras, él lo tomó de una buena manera y estoy muy agradecido con él", aseveró. Montes acusa pocas oportunidades para demostrar su nivel en los juegos de la Selección Mexicana. "Siempre que me ha tocado ir doy todo. No he tenido la oportunidad de jugar, a veces estoy 10-12 días por allá y regreso fuera de ritmo y desmotivado por no poder jugar. Yo sé que nadie te garantiza que vas a jugar, pero por lo menos que se me dé la oportunidad de competir. No entendía que tenía que hacer para recibir la oportunidad".