A Susana Zabaleta el COVID-19 le cambió sus planes de vida

A inicios de este año, Susana Zabaleta tenía muchos planes, viajaría por Asia y Europa junto a su novio, estaba preparando una gira como cantante e iniciaba una obra de teatro ("Los mandamientos de una mujer chingona") que la llevaría a contar sus experiencias de vida.

Hoy, seis meses después, al recordar esos proyectos, la cantante ríe y asegura que la vida la ha revolcado, le ha dado tantas vueltas que aún se siente mareada y todos esos planes que tenía, son cosas del pasado, incluso se quedó sin novio.

"Ahora hasta estoy con un hombre distinto, tenía una vida programada, una programación de mi vida y de pronto corte 'A', que siempre no hay viaje, y ya tampoco con el hombre, todo diferente, fue frustrante pero también muy revelador. Estos meses han sido raros por que uno se vuelve a preguntar ¿quien está a tu lado?, ¿cuál es el camino a seguir?, ¿qué quieres de tu vida? ", relató Sabaleta a El Universal.

La también actriz detalló que tras los cambios bruscos y repentinos a los que se ha tenido que enfrentar tras la emergencia sanitaria por el Coronavirus, muchos planes se vinieron abajo, pero muchos otros que había planeado desde hace años, han florecido.

Uno de ellos es dar unas clases de canto, donde mostrará todo el conocimiento y experiencia que ha adquirido a lo largo de sus más de tres décadas sobre los escenarios.

"Estoy lo tenía en mente desde hace mucho, todo surgió porque hace tiempo vi una master class de Maria Callas, de las últimas clases que dio y yo dije 'mas grande me gustaría hacer eso'. Yo que estudié sería bueno dar clases desde otro punto de vista y de pronto dije 'estaría padre que la sabaleta comparta su conocimiento y no me lo lleve a la tumba' y a partir de ahí nació este proyecto", dijo.

El curso que se encuentra disponible desde esta semana a través de la plataforma CompaSStage, comprende 12 módulos y Susana detalló que compartir su conocimiento es algo que la reta a seguir preparándose y espera que quien tome su masterclass aprende y evite cometer algunos de los errores que ella vivió al inicio de su carrera.

"Todos debemos aprender de otras personas y creo que los años que he estado arriba de un escenario y las cosas que he sorteado me han formado, sobre todo la técnica que te ayuda a salir del problema. No seré para nada solemne en el curso por que no soy así, seré como soy, irreverente", confesó.

Al recordar sus inicios Zabaleta reconoció que hay ciertas cosas que hubiese evitado, como hacer lo que otros le dictaban en pro de ser reconocida o ganar más público, algo que dice nunca volvería a hacer.

"Hubiese evitado hacer los clichés que le gustan a la gente, esto de 'si no haces esto la gente no te va a voltear a ver' y que muchas veces use esos clichés y no estaba de acuerdo, de pronto te asusta la gente que está en el medio y te exhorta a hacer cosas que no quieres. Como ahora que te dicen que vales por la cantidad de likes que tengas y yo digo, que les valga madres, uno siempre perseguirá a lo que mas le interese, entre mas interesante te hagas y no seas igual a los otros, mejor te irá", expresó.

Aunque la cantante desea que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pueda dar estas clases de manera presencial, también reveló que como maestra no cree ser la mejor, pues considera que nunca se ha caracterizado por ser paciente.

"Me gustaría hacer estas clases cada seis meses, estaría padre poder enseñarles algo. Me gustaría llevarlo a un ámbito presencial pero como maestra no soy muy paciente igual que como ser humano, hay gente que nació para ser maestra y yo no lo tengo por que no soy paciente y se requiere paciencia y yo estoy tan lejos de eso", añadió.