Chiquis Rivera anuncia su separación definitiva de Lorenzo Méndez

Luego de cuatro años juntos, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez anunciaron su divorcio definitivo a través de las redes sociales.

"Con el corazón pesado...les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni “publicidad”, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso", escribió la hija de Jenny Rivera en Instagram.

Ambos negaron alguna relación de su matrimonio y separaciones con publicidad o medios de comunicación, considerándolo necesario para su bienestar.

En el mismo mensaje la cantante agradeció al público y sus fans por el amor y pidieron respeto en esta nueva etapa de la pareja.

Esta no es la primera vez que la pareja anuncia separación, pues hace poco más de un año Janney rompió el compromiso por un tiempo y finalmente se casaron en junio del 2019.