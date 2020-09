¿Cómo saber si estás listo para casarte?

Comprometerse es uno de los pasos decisivos que puede llevar a más de uno a cuestionarse si está listo para ello o no.

Según el INEGI, en México hasta el año 2019, hay 31 millones de personas solteras, por lo que la posibilidad de que conozcas a alguien que te interese es muy elevada. Es importante que pongas en perspectiva tu vida para decidir si estás listo para dar el siguiente paso; aquí te contamos sobre 10 señales que podrían ayudarte a aclararlo.

1.-Disfrutar estar solo

Si te gusta soledad sientes que aún te gusta tener momentos donde no estás dispuesto a compartir tu espacio y tu dinero, deberías mantenerte soltera un poco más, y dejar el matrimonio para después.

Tu solo te darás cuenta cuando desees tener a alguien contigo, y si, puede ser tu pareja actual. Sólo no te apresures.

2.-Sueles ser infiel con tus parejas

Si aún no puedes ser pareja de una sola persona, debes saber que el matrimonio no desaparece automáticamente los impulsos por tener relaciones con otras personas o probar experiencias distintas.

Esto podría llegar a ser un problema incluso si no estás casado, por lo que debes ser capaz de arreglar primero dicho aspecto. Si deseas comprometerte, debes aprender a ser una persona leal, comprometida emocionalmente y madurar en ese sentido.

3.-No has definido al 100% tus preferencias sexuales

Sin importar cuales sean tus preferencias sexuales, es importante que las aclares para asegurarte de que tu pareja lo sepa y lo acepte. Recuerda que para algunas personas un estilo determinado de matrimonio no es compatible con su estilo de vida, por lo que es importante aclarar ese tema.

4.-Solvencia económica estable

Seguramente estás acostumbrado a escuchar la frase “el dinero no lo es todo”, sin embargo, cuando estás en una nueva casa, con una gran cantidad de gastos por delante, sentirás que lo es.

Uno de los consejos dados por especialistas es vivir juntos antes de casarse, definan si son afines en resolución de problemas y convivencia cotidiana, toma en cuenta que aquí se tocarán los temas financieros de una forma muy distinta a como lo es viviendo separados, ya que , aunque cada uno pueda ganar su propio dinero, manteniendo una misma casa se tendrá que unificar una parte de este, por lo que es mejor que lo intentaron antes de casarse y llegar a resoluciones.

5.-Todos tus amigos ya se casaron, menos tu

No, esta no es una buena razón y no significa que debas ser el siguiente en la lista. Según consejeros matrimoniales especializados, casarse por presiones sociales, no es una buena idea y no acabará bien, ya que estarías dejado de lado todos los demás puntos por cumplir con un “requisito” .

6.-Te preocupa la edad

Si estás en un momento en donde te sientes lo suficientemente estable, y deseas casarte, es totalmente válido. Si sientes que tienes cierta edad y deseas tener determinada compañía o crear una familia, es igual de válido. Pero debes recordar si sí hay un interés por la persona o sólo deseas estar acompañado. Recuerda que el matrimonio te hará pensar en el cónyuge en todo tipo de situaciones.

7.-Estás dispuesto a dejar ciertos hábitos

Matrimonio significa compromiso, y si, también ceder en ciertas (muchas) cosas con el fin de encontrar un equilibrio. Debes pensar si estás dispuesto a hacer estos sacrificios, que, aunque al final es por procurar una relación saludable, tendrías que dejar de lado ciertos hábitos que pueden ir desde algo sencillo como comportamientos en casa, hasta aspectos financieros.

8.- Tu pareja y tu ya tienen los mismo objetivos

Si ella no desea tener hijos y tú te sientes listo para un perro y tres niños, eso podría ser un problema. Lo mismo sería si las ambiciones profesionales de ambos están limitadas por circunstancias, por ejemplo, si tu estás estable en un trabajo y tu pareja desea cursar un doctorado en el extranjero, y aunque esto podría o no ser un problema, tendrían que tener los mismos objetivos para llegar a una resolución.

De no ser así, tal vez vayan por caminos distintos y no sean tan compatibles después de todo.

9.-Casarse por remediar algo

En muchas ocasiones, sucede que deciden casarse para remediar algún problema, incluso infidelidades. Si piensan esto, evidentemente no están listos para casarse, ya que la naturaleza de este compromiso podría llevarlo a un divorsio temprano.

10.-Piensas en el futuro

Si entre tus planes en presente y a futuro siempre se encuentra tu pareja, y ya han hablado sobre la posibilidad de casarse, y han compartido experiencias como viajes, resoluciones financieras, etc., quizá te encuentres en el momento correcto de tomar la decisión.