¿Cuáles son los beneficios de no agregar azúcar al café?

El aroma a café puede resultar cálido, reconfortante y estimulante. Americano, Express, Capuchino, Latte o como te guste tomarlo, te llena de energía por las mañanas mientras su delicioso sabor envuelve tus papilas gustativas. ¿Quién no ha tomado una buena taza de café antes de iniciar su rutina? De acuerdo con la PROFECO, 85% de los mexicanos beben de una a tres tazas al día.

El café no sólo ayuda a despertarte y mantenerte alerta, sino que tiene numerosos beneficios en la salud por su composición. Al agregar azúcar, ésta puede modificarlo. De esta forma, aunque su sabor puede ser amargo, es recomendable incluir el café sin azúcar a tu dieta.

Diversos estudios han demostrado que el café puede ayudar a personas que padezcan de hígado graso. Una ingesta moderada pude reducir en un 84% el riesgo de desarrollar cirrosis; además un experimento realizado por el Instituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, en Italia, dio a conocer que beber café reduce el riesgo de cáncer de hígado en un 40%.

El consumo moderado de café sin azúcar pude traer efectos beneficios a la salud bucal, en específico con las caries, ya que éste tiene propiedades antibacterianas y un efecto de anti-adhesión de la placa dento-bacteriana, de acuerdo con científicos cubanos.

Consumir café a diario puede llegar a reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, según una investigación publicada en la New England Journal of Medine, ya que el consumo de dos tazas al día protege contra la insuficiencia cardíaca; no obstante, no deben consumirse más de 5 tazas ya que el exceso de consumo podría tener un efecto adverso en la salud, según investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

También se ha encontrado que la cafeína reduce el tamaño de un infarto después de un infarto al miocardio y aumenta la p27 mitocondrial lo que promueve la protección y reparación del músculo cardíaco, de acuerdo con un artículo publicado en la revista PLOS Biology.

El café sin azúcar no contiene cantidades significativas de macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas, de tal forma, es posible encontrar únicamente de 1 a 2 kilocalorías en su composición, según Coffee and Healt. Además, de acuerdo con Mayo Clinc, una taza simple de café preparado contiene 5 calorías libre de grasas; sin embargo, esto cambia al añadir cualquier tipo de edulcorante.

Por ejemplo, una cucharadita de azúcar puede sumar a tu café 16 calorías y dos cucharadas de crema espesa 101 calorías, es por esto que en las "Recomendaciones sobre el consumo de bebidas para la población mexicana", exhortan a tomar café sin azúcar o cualquier otro complemento para evitar que los valores energéticos se eleven significativamente.

De esta forma, es recomendable que si bebes café y estás buscando perder peso, lo hagas sin azúcar, ya que las calorías y grasas que consumas con esta bebida serán mínimas.

El consumo del café sin azúcar puede ser beneficioso para la salud; sin embargo, esto no quiere decir que debas comenzar a tomarlo si no lo hacías frecuentemente para llevar una vida más saludable, antes consulta a tu médico. Su consumo siempre debe ser moderado y no sobrepasar de 4 a 5 tazas al día y siempre acompañado de una dieta balanceada.