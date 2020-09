Alcalde de Torreón pedirá a Federación atender necesidades

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lanzó un llamado a los integrantes del Cabildo y funcionarios locales para generar una exigencia, misma que pueda pedir al Gobierno federal que se atiendan las necesidades de estados y municipios en el marco de un "auténtico federalismo".

Fue durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo que el mandatario municipal se refirió a la propuesta económica de la Secretaría de Hacienda para 2021, misma que no contempla rubros como el fondo de fortalecimiento para la seguridad pública de municipios (Fortaseg), además de otros programas de apoyo a las entidades.

"Ojalá más allá de banderas y partidos, nos unamos también en una exigencia nacional que tiene que ver con exigirle al Gobierno central, al Gobierno federal, que atienda las necesidades de estados y municipios y que no se diseñen programas y presupuestos únicamente para atender necesidades que tienen que ver con las prioridades del presidente de la república, esto hay que decirlo tal como es, porque esos programas no cambian, pero sí se sacrifica a estados y municipios en aras de proyectos que no están fundados en una realidad nacional que hace falta atender el federalismo en este país".

El martes el propio alcalde Zermeño reiteró su llamado y lo extendió hasta la población en general, dijo que ha sido la pandemia del COVID-19 la que ha generado una mayor necesidad de apoyo a las entidades y municipios, especialmente en aquellos lugares en los que se genera mayor aporte al presupuesto federal, como lo es Coahuila y la región Lagunera.

Criticó el esquema de presidencialismo al que ha regresado el presidente López Obrador, uno en el que el ejecutivo federal tenía una figura hegemónica y de mayor peso que los poderes judicial y legislativo.

"Hay que recordar hace 30 o 40 años había un partido que dominaba todos los espacios públicos, las mayorías artificiales en un esquema antidemocrático hacían que el presidente de la república fuera el dueño de todas las decisiones, lamentablemente volvemos a esquemas que tienen que ver con esto, esto preocupa, preocupa porque pues no se toma en cuenta que México es un país plural, que somos mexicanos todos, no puede haber mexicanos ni de segunda, no podemos descalificar a quienes no piensan como nosotros".