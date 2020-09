Proliferan tiraderos en Torreón

Advierten ingenieros sobre la necesidad de que existan sanciones para quienes depositan escombro y residuos de construcción en sitios inadecuados, dada la problemática que existe al respecto en la región.

Hugo Pérez Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, dijo que se arrancará con una campaña de concientización y se identificarán casos, de los que se enviará la evidencia a la Dirección de Medio Ambiente de Torreón.

"Es un problema de cultura que no nada más es limpiar, sino buscar la manera de que todos participemos activamente, como ciudadanos, pero también en los organismos que conformamos el Consejo Técnico de la Infraestructura de La Laguna, donde estamos Canadevi, CMIC, Colegios de Ingenieros, Arquitectos, universidades".

Señaló que los constructores han manifestado su solidaridad con esta campaña y están de acuerdo en que se sancione a los camiones materialistas que arrojen desechos en sitios que no son los permitidos por las autoridades, a fin de que ya no vuelvan a incurrir en esta falta, además de que se les obligue a limpiar lo que dejaron.

"Hemos visto mucho el problema en el lado suroriente y nororiente vemos montones pequeños y grandes", dijo.

En una segunda fase, buscarán la aplicación de sanciones, sin importar que sea un ciudadano común o un integrante de algún sindicato de materialistas o constructor, para evidenciar que se trabaja en conjunto con la autoridad en la búsqueda de que Torreón esté limpip.

"Es el convenio que vamos a trabajar, queremos que realmente se dé la sanción, todo esto nació de que vimos un camión (materialista) tirando escombros en un terreno del área de Senderos, no estamos de acuerdo con ello, no tenía permiso para tirar ahí y no se le aplicó ninguna sanción, entonces por eso quisimos buscar esta colaboración", expuso.

Pérez Agüero dijo que las autoridades deben buscar la forma de aplicar las sanciones que correspondan, a fin de que se pueda erradicar esta problemática que aqueja a toda la región, pues de lo contrario, estas irregularidades quedan impunes y esto deriva en que se sigan repitiendo.

Tiraderos en Torreón

Iniciarán campaña: *Piden ingenieros que existan sanciones económicas y que se obligue a los infractores a limpiar el lugar afectado. *Ven agudizada la problemática en el suroriente y nororiente. *Consideran que se da una mala imagen a la región.