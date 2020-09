Hugo Rodríguez habla del complicado duelo que tendrá Santos en Toluca

Los Guerreros se concentran de lleno en un solo rival, que son los Diablos Rojos, descartando que las condiciones de altitud con las que cuenta Toluca, puedan ser un factor en contra de Santos Laguna.

El equipo Albiverde realizó ayer su tercera sesión de entrenamiento previo a la confrontación con el equipo Escarlata del próximo domingo, cuando ambas escuadras llegarán con la urgencia de sumar los tres puntos en disputa.

Los dirigidos por Guillermo Almada están conscientes de que se les está agotando el margen de error, pero confían en que la cerrada lucha por los puestos de repechaje, les otorgue la oportunidad de mantenerse en la pela para acceder a la fase final y ahí buscar trascender en la lucha por el título.

Hugo Isaac Rodríguez dialogó ayer con los representantes de los medios de comunicación, en conferencia vía remota, en la que aseguró que la altitud de Toluca es solamente una barrera mental y no jugará en contra de los Guerreros, en el tema físico: "creo que pasa mucho también por el tema mental, no debemos ir predispuestos a que nos vamos a cansar de más o que nos vamos a ahogar. Hemos hecho grandes partidos en la Ciudad de México y en Toluca, no puede ser un pretexto para dar un mal partido", sentenció.

Anticipa el zaguero santista un partido muy parejo frente a los Diablos, en el que la diferencia recaerá en mantener la concentración y no otorgar oportunidades de más a los mexiquenses: "jugamos en igualdad de circunstancias, ellos tiene unos puntos más que nosotros, pero estamos comprometidos a jugar al cien por ciento, cualquier error individual se está convirtiendo en goles en contra, ahora mismo estamos pasando por eso, quizá en torneos pasados la pelota pegaba en el poste o la atajaba el portero y ahora no está pasando así, debemos estar concentrados para no permitir esas oportunidades a los rivales".

"Tenemos que mejorar en el tema de la atención. Cualquier error significa un gol, no nos están perdonando nada los equipos rivales y estamos trabajando en eso, en la atención y en estar concentrados al cien por ciento. Creo que hemos creado buenas oportunidades y nos ha faltado contundencia, pero sería preocupante si no llegáramos a la portería contraria, pero lo que está pasando es que no la metemos. Debemos seguir trabajando fuerte, siendo optimistas y confiando en el sistema de Guillermo Almada, que jugando así ya nos ha ido muy bien antes", añadió Rodríguez de la O.

Mantener la confianza mutua es hoy la principal encomienda del plantel santista, ya que considera Hugo, el empezar a realizarse señalamientos no es para nada lo ideal: "creo que estamos a punto de llegar a mejores resultados, hoy el perder la calma y señalarnos fallas unos a otros, no es el camino. Creo que debemos estar tranquilos, confiar en nuestro futbol, sabiendo que ya nos ha llevado a ser líderes, a estar en tercer lugar durante el torneo pasado, así que mantener la tranquilidad y la concentración es lo que nos toca".

En Toluca, los Guerreros se encontrarán con Rubens Sambueza, futbolista que a pesar de la veteranía, sigue siendo un factor de riesgo para las defensas rivales, pese a ello, Rodríguez afirma que no se tiene preparada una marcación personal contra "Sambu": "pasan los años y él sigue manejando muy bien los tiempos del partido, sabe cubrir el balón, dar pases a sus compañeros y generar opciones de gol, debemos estar atentos con él, tener atención, saber que es un gran jugador, pero aplicarle una marca especial o algo en específico para él, no, solamente estar atentos", afirmó.

La confianza que ha brindado la directiva santista hacia el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada, es otro motivo para que los futbolistas brinden un plus en la cancha, demostrando así su propio respaldo al técnico uruguayo: "nos compromete a rendir aún más para el entrenador, porque él ha entregado todo, por nosotros tampoco ha quedado, creo que hemos sido muy profesionales ambas partes, pero debemos dar más, porque no nos ha alcanzado. Creo que no hemos jugado mal, pero considero que nos ha faltado esa dosis de suerte para poder hacer los goles y aspirar a ganar los partidos".

Finalmente, el espigado defensa tapatío admitió que la puerta de la liguilla parece cada vez más estrecha para los Guerreros, pero confía en que el estar hoy a solamente un punto de la zona de repechaje, les motiva a luchar por la posibilidad de acceder a la fase final: "tal vez el que estemos tan pegados todos, puede dar un poco de margen, pero no queremos eso, llegar a la instancia de decir que debemos ganar los últimos cuatro o cinco partidos para calificar, no queremos llegar a eso y debemos sumar desde este domingo, sabiendo que en adelante, todos los puntos que podamos sumar, nos van a acercar más a la calificación", culminó.