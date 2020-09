'Se nos van a juntar influenza y COVID-19', advierte presidenta de la Comisión de Salud

La falta de vacunas es un gran problema, pues se dejaron de producir y México está supeditado a lo que envíen otros países, consideró Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.

"Se nos va a juntar la influenza con el COVID-19, no quiero pensar ni como vamos a andar porque no vamos a saber si es una gripa normal o si es un proceso por COVID-19, ante la incertidumbre de que no sé qué tengo, me tengo que cuidar como si fuera lo más contagioso", comentó, "hace años se dejaron de producir vacunas en este país".

"Yo entiendo que ya se compró pero mientras no llegue a los sitios donde tienen que estar para mi no cuenta, lo quiero ver donde debe estar la vacuna, necesitamos tenerlo en los hospitales, las clínicas, en todos lados", manifestó.

En este sentido, pidió a la ciudadanía seguirse cuidando como si estuviera vigente la amenaza de la pandemia por COVID-19, contexto en el cual, se refirió a la discrepancia en el semáforo de los estados con el Gobierno federal, pues indicó que se somete a la gente a una confusión y consideró que la región sigue en color naranja.

"Sí hay menos contagios, hay menos hospitalizados, hay menos entubados y hay menos muertos, pero no significa que ya estamos saliendo, yo pienso que el otro riesgo que estamos ahorita teniendo es ese: que bajemos la guardia, que ya no nos cuidemos y que tengamos un rebrote". concluyó Sánchez Galván.

25 CASOS nuevos de COVID-19 se registraron el día de ayer en la ciudad de Torreón.

Pandemia

