Congreso Local solicita Internet libre en Coahuila

Ante el regreso a clases virtual, el Congreso Local ha pedido a las autoridades estatales y federales que garantice el acceso libre a internet.

A propuesta del diputado Emilio De Hoyos Montemayor, quien es Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, se presentó la iniciativa a la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas para que los menores tengan acceso no solo a una educación gratuita, de calidad y equitativa.

"Lo que buscamos es asegurar el derecho que tienen las niñas y los niños a una educación sin discriminación, no como está sucediendo en estos momentos, lamentablemente muchos de nuestros niños del estado y del país no están recibiendo su educación en igualdad de circunstancias; están siendo discriminados al no tener acceso al internet" dijo.

Emilio de Hoyos reconoció que el acceso a medios digitales es limitado para un gran sector de la población, lo que en situaciones como la actual, complica y puede llegar a impedir el acceso que Constitucionalmente se debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes a una educación.

"Buscamos eliminar la brecha digital para garantizar el acceso a la educación sin ningún tipo de distinción", dijo.

Recientemente se informó por este medio, que pese al aumento de hasta un 200 por ciento en la demanda de internet que se ha tenido a causa de la pandemia, La Laguna tiene capacidad de soportar el doble de usuarios, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) en Coahuila y Durango.