Cae uno de los premios en hospital de Torreón

Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, informó que uno de los boletos premiados del Gran Sorteo Especial número 235 de la Lotería Nacional fue para el Hospital Militar de la ciudad de Torreón, por lo que este recurso podría beneficiar a esta institución en cuanto a insumos e infraestructura.

Señaló que los recursos que se obtuvieron de la rifa del equivalente al avión presidencial, consistentes en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, significarán un beneficio para el sector salud, en el marco del recorte presupuestal que sufrieron 21 de los 29 programas que vienen para este año.

"Me voy a enfocar en ver cómo está el Hospital Militar, qué es lo que hace falta, platicar con el director y ponernos de acuerdo, yo confío en que el recurso que le va a llegar va a estar bien invertido porque ellos eficientan mucho el recurso, además de que atienden no solamente a militares, sino también a la población en general", dijo.

Al cuestionarle si estaba confirmado que el hospital obtuvo un boleto premiado, la diputada federal dijo que "me están diciendo que ya está confirmado, yo ya di por hecho que sí es cierto, espero no me vayan a fallar".

Sería el único de los 100 premios en la región, pues el 90 por ciento se quedó en la Ciudad de México.

De acuerdo al listado de ganadores, ninguno de los boletos premiados fue vendido en Coahuila.

Limitado

Sánchez dijo que será necesario eficientar cada centavo para el tema de salud, pues indicó que el presupuesto federal en este ramo para el próximo año será muy austero.

500 PESOS

Costaron los cachitos del Gran Sorteo Especial número 235, celebrado ayer.