Ya hay fecha de lanzamiento y precio para la Playstation 5

Hace unos meses Sony causó sensación entre el público al anunciar el lanzamiento de la quinta generación de la consola Playstation, misma que promete contar con características únicas a diferencia de otras que se ofrecen en el mercado de los videojuegos.

Al mismo tiempo que se lleva a cabo el evento oficial de Sony que presenta la PS5 y los nuevos títulos con los que ésta contará, se ha revelado la fecha de lanzamiento para la consola, la cual será el 12 de noviembre para países como México, EUA, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, mientras que para el resto del mundo llegará el día 19 del mismo mes.

Algunos títulos que destacaron en la presentación de la consola son God of War, Fallout 4, Monster Hunter World y FFX.

El costo de la Playstation 5 será de 499 dólares (cerca de 10 mil 400 pesos) en su edición completa, mientras que la digital tendrá un costo de 399 dólares (8 mil 300 pesos).

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a