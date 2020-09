Advierten sobre un rebrote de COVID-19 por fiestas en la región

La falta de vacunas es un gran problema, pues se dejaron de producir y México está supeditado a lo que envíen otros países, consideró Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la comisión de salud en la Cámara de Diputados.

“Se nos va a juntar la influenza con el COVID-19, no quiero pensar ni como vamos a andar porque no vamos a saber si es una gripa normal, si es un proceso coronavirus, ante la incertidumbre de que no sé qué tengo, me tengo que cuidar como si fuera lo más contagioso”, comentó, "estamos emproblemados, pero no es de hoy, hace años se dejaron de producir vacunas en este país, la apuesta nuestra tiene que ser a recuperar esa rama".

En este sentido, pidió a la ciudadanía seguirse cuidando como si estuviera vigente la amenaza de la pandemia, contexto en el cuál, se refirió a la discrepancia en el semáforo de los estados con el gobierno federal, pues indicó que se somete a la gente a una confusión y consideró que la región sigue en color naranja.

"Sí hay menos contagios, hay menos hospitalizados, hay menos entubados y hay menos muertos pero no significa que ya estamos saliendo, yo pienso que el otro riesgo que estamos ahorita teniendo es ese: que bajemos la guardia, que ya no nos cuidemos y que tengamos un rebrote", expresó.

La diputada federal consideró que se han relajado las medidas para prevenir el contagio en la región, pues dijo que tanto en las instituciones bancarias como en los negocios en general se observa a gente sin cubrebocas, sin sana distancia, que no se aplican el gel antibacterial, etc.

"Anoche (martes) había fiestas, se veía la fila de carros para entrar a las colonias privadas, por ejemplo, también se vio, eso no es saludable, por decir lo menos, es hasta irresponsable, entonces contemos los días, vamos a tener rebrote", dijo.