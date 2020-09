Suspenden a Neymar por abofetear a Álvaro González

La Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa acordó también abrir una investigación sobre las acusaciones de comentarios racistas que Neymar presentó contra González durante el encuentro liguero PSG-OM del pasado domingo.

Además, el argentino Leandro Paredes (PSG) fue suspendido con tres partidos, su compatriota Darío Benedetto (OM) con otro, y el también argentino Ángel di María (PSG) será convocado el próximo día 23 para aclarar un posible escupitajo a González, señaló la Comisión de Disciplina en un comunicado al término de su reunión hoy.

Ligue 1 confirmed the sanctions after the PSG-Marseille brawl on Sunday:



Kurzawa: Six games

Amavi: Three games

Neymar: Two games

Paredes: Two games

Benedetto: One game

Di Maria: Under investigation for allegedly spitting at Alvaro Gonzalez



