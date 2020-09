Memo Ochoa sin miedo a jugar tres clásicos seguidos

La agenda de tres clásicos en el Estadio Azteca para el América arranca este sábado, con el de mayor importancia: el Nacional frente al Guadalajara.

A pesar de que Miguel Herrera criticó a los organizadores del calendario por apretar estos duelos, Guillermo Ochoa mostró tranquilidad, al asegurar que cualquier equipo siempre les juega a tope; Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, no son la excepción.

"Miedo no existe. Creo que en el América es lo último que debes tener. Aquí hay actitud y entrega. Ni siquiera se habla de presión por estos tres partidos, es parte del compromiso que se tiene al vestir esta playera. Trabajamos al máximo porque sabemos que los rivales se nos enfrentan así cada semana", dijo Paco Memo en teleconferencia.

"No es queja o molestia, es una observación. Sin duda, todos sabemos que cuando se enfrenta al América, los rivales dan su máximo. Al final nos preparamos cada semana, con la intención de salir a ganar y buscar el juego. Eso no dejará de serlo, a pesar de los partidos que vienen, hay que aceptarlo. Tampoco puedo opinar porque no sé cómo se hace el sorteo o el calendario", añadió el guardameta, quien portará el gafete de capitán en esta cartelera de clásico, si Paul Aguilar se mantiene en la banca.

Ochoa que la ausencia de los seguidores en las gradas del Coloso de Santa Úrsula dejará un escenario atípico, ya que las porras siempre juegan un papel importante en los clásicos, sobre todo cuando se llena el recinto dos veces mundialista.

"Sin duda, una parte fundamental de esta rivalidad y pasión es la afición. Como jugadores, lo vivimos al máximo para darles una alegría. Una lástima que la gente no pueda disfrutarlo en el estadio. Nos ha tocado un torneo muy atípico y la gente te ayuda a dar ese extra, al ser también una parte fundamental de este deporte y negocio", subrayó el seleccionado nacional, quien jugará su vigésimo primero Clásico Nacional. "El América-Chivas nunca pasará de moda", sentenció.