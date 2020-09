¡Viva México…laguneros!, Hoy se celebra el aniversario 210 de la Independencia de México y aunque las condiciones no son las de años anteriores por la pandemia de COVID-19, siempre hay que recordar a héroes como Miguel Hidalgo, Leona Vicario y José María Morelos y Pavón.

Debido a la contingencia sanitaria, los mexicanos enfrentamos una batalla con tenacidad y unión que poco a poco se está ganando.

En este 16 de septiembre, de igual manera hay que honrar a los trabajadores del sector salud que hoy también son nuestros héroes de la patria ya que lo han dado todo con tal de salvar cientos de vidas ante el peligro que se vive por COVID-19.

Hoy, tampoco hay que olvidar a todos los mexicanos de otros sectores que siguieron trabajando en los últimos meses para que no faltaran servicios o información.

El Siglo de Torreón reunió a cinco intérpretes laguneros de música ranchera para cantarle a la Independencia de México en este, su aniversario 210.

Pedro Vicente, Luis Rolando Estala, Alejandro Hernández ("Gavilán"), Lucy Sarmiento "Gaviota" y Sofía Marines ofrecieron ayer un concierto virtual a través de las redes de El Siglo de Torreón. Antes de la presentación; Antonio González-Karg de Juambelz, Director General de El Siglo de Torreón ofreció un mensaje de unión nacional.

Al término de la presentación, cada uno de los artistas habló de su amor por la cultura nacional y sus canciones favoritas del género ranchero.

¿Qué significa para ti llevar los colores de México?: "Un orgullo tan grande que no me cabe en el pecho".

¿Cómo nace tu gusto por la música mexicana?: "Siempre fue de mi agrado desde pequeño por lo que siempre quise ser parte de estas grandes melodías".

¿Cuál es tu canción ranchera favorita?: "Hay muchas, pero sin duda de las más grandes El Rey, el huapango de Moncayo".

¿En esta Independencia por qué gritarías?: "Por la paz, la desigualdad, por el trabajo, la salud y el bienestar de todos".

¿Qué significa para ti llevar los colores de México?: "Es un orgullo muy grande representar los colores de mi patria ya que el verde es el color de la esperanza y eso me impulsa a luchar por un México mejor. El blanco es la pureza que debemos perseverar para que alcancemos la verdadera paz; y por último, el rojo representa en mi opinión la pasión con la que debo luchar para alcanzar cada meta que me he impuesto".

¿Cómo nace tu gusto por la música mexicana?: "Mi gusto por la música mexicana nace cuando en mi infancia era este el tipo de música que se escuchaba en mi entorno".

¿Cuál es tu canción ranchera favorita?: "La verdad todas son muy especiales para mi, y trato de poner mi mayor esfuerzo al interpretar cada una de ellas".

¿En esta Independencia por qué gritarías?: "Por recuperar nuestra patria, por esos héroes que de forma anónima salen cada día a dar la vida por nosotros".

¿Qué significa para ti llevar los colores de México: "Mi país y sus tradiciones son de enorgullecerse ya que he tenido la fortuna de poder llevarlos a diferentes países y eso ha sido un honor".

¿Cómo nace tu gusto por la música mexicana?: "Nace desde hace muchos años gracias a una prima que me invitó a una agrupación a la que pertenecía ella y ahí inicié cantando".

¿Cuál es tu canción ranchera favorita?: "Me gustan muchas, pero a la que le tengo mucho cariño es a la canción de Si nos dejan del señorón José Alfredo Jiménez.

¿En este día de la Independencia por qué gritarías?: "Por la salud de mi país".

¿Qué significa para ti llevar los colores de México?: "Orgullo, ya que me representan no sólo a mí, sino a todo mi pueblo".

¿Cómo nace tu gusto por la música mexicana? : "Desde niño. Al escuchar en la voz de mi padre grandes éxitos de José Alfredo Jiménez, Pedro Infante o Javier Solís me inculcó ese gusto que hoy también me da satisfacciones propias".

¿Cuál es tu canción ranchera favorita? "Ella de José Alfredo".

¿En esta Independencia por qué gritarías?: "Por la libertad, y la calma de cada uno de nosotros para que tomemos impulso y sigamos avanzando para cumplir todas nuestras metas como sociedad. Esto de la pandemia ha sido una pausa que nos hace reflexionar, pero hay mucho camino que recorrer para todos".

¿Qué significa para ti llevar los colores de México?: "es un verdadero orgullo. Amo México, mi tierra, mis raíces, mi historia y claro, mi gente. Yo creo que portar estos colores tan importantes para nosotros los mexicanos es un símbolo de unidad, esperanza y fuerza".

¿Cómo nace tu gusto por la música mexicana?: "Desde niño me apasiona la música mexicana, pero bueno también tengo que agradecer a mi abuelo, el profesor Víctor García y a mi tío Carlos López por su apoyo y motivación. Hablar de música mexicana es hablar de nuestra historia y cultura".

¿Cuál es tu canción ranchera favorita?: "Sin duda; México, lindo y querido del compositor Chucho Monge, ya que es la melodía más emblemática de todos nosotros".

¿En este día de la Independencia por qué gritarías?: "Primeramente porque soy músico y amo mi historia, pero en lo personal porque a pesar de la crisis y los problemas como la pandemia; los mexicanos hemos demostrado que somos y seguiremos siendo un país fuerte y unido, capaz de vencer cualquier adversidad.