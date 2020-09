Para Gael Sandoval no hay crisis en Santos Laguna

Convencidos de que mejorar la contundencia frente a la portería rival, es la llave que les abrirá la puerta hacia mejores resultados, los Guerreros del Santos Laguna preparan el duelo ante los Diablos del Toluca.

El volante Walter Gael Sandoval no ve una crisis en el equipo Albiverde, sino un área de oportunidad para mejorar el aspecto ofensivo y así cerrar de buena manera el torneo: "hay rachas que suelen pasar en todos los equipos, a todos los jugadores les puede pasar, hay rachitas en las que el balón pega en el poste y no quiere entrar, son rachas que vamos a superar estando concentrados y trabajando mucho en la definición. La "crisis" es subjetiva, cada quien le da un enfoque diferente, pero yo creo que no es una crisis, creo que el equipo está bien, trabajando, concentrado y poner atención en la definición es en lo que estamos concentrados para mejorar y esos resultados van a llegar", dijo ayer en conferencia de prensa vía remota.

Si hay una buena oportunidad para marcar goles y explotar en ofensiva, es precisamente la que se le presentará a los Guerreros el próximo domingo, cuando enfrenten a la peor defensiva del torneo Guardianes 2020, ya que los Diablos han recogido 20 balones de su portería, reciben en promedio dos goles por partido, parecerían ser la víctima ideal para un Santos que en solamente tres encuentros del actual certamen, ha marcado más de un gol en un mismo juego.

Mejorar la puntería es, entonces, la encomienda de los dirigidos por Guillermo Almada, no solamente para este domingo, sino para el resto del torneo, lo cual está bien presente en la mentalidad de los jugadores Albiverdes.

Tras la derrota ante los Tigres el pasado sábado, el plantel santista entrenó en el Territorio Santos Modelo durante el pasado lunes por la tarde, mientras que ayer lo hizo en horario matutino y así lo hará durante el resto de la semana, para viajar hacia Toluca el sábado, una vez concluida su preparación en casa.

Sandoval aceptó que al interior del equipo: "el sentir no es el mejor, obviamente. Nos preocupa estar en los últimos puestos, nadie en este equipo quiere eso. Desafortunadamente no se han dado los resultados, quedan partidos, torneo, eso es lo positivo, aunque no hay rivales malos, sí hay algunos que se ven a modo para conseguir puntos, por lo pronto nos enfocamos en este domingo para tratar de traernos el resultado", expresó.

Para el canterano santista que vivió etapas con Chivas y Juárez FC, las ausencias que han imposibilitado mantener una alineación titular constante, son también factores para la mala posición de los Guerreros en la tabla general, aunque afirma que se están esforzando por salir de esa situación: "el equipo viene trabajando, está comprometido, es importante entender esa continuidad que se debe dar al equipo, a los jugadores, para mantener una buena competencia interna. En lo personal me siento bien, veo un equipo que trabaja, que le echa ganas, si los resultados no llegan, afecta, porque tenemos llegadas, incluso antes que las del rival, pero no concretamos. La línea de trabajo se debe mantener y tratar de ganar", dijo.

Más que estar preocupado por los malos resultados, Sandoval prefiere enfocarse en el funcionamiento del equipo y considera que en cuanto mejore la productividad goleadora, les acompañarán los buenos resultados: "me ocupa el hecho de mejorar de manera individual y luego grupal, debemos estar enfocados en los resultados, pero no es preocupación, porque eso sería estar cero optimistas y cero positivos, no va por ahí. Debemos mejorar en la definición, a veces el rival ni siquiera llega, como el partido ante Pumas, que tuvieron dos disparos y nos hicieron goles, luego metieron una línea de no se cuántos defensas atrás. Debemos trabajar en eso y en esta semana tenemos mucho tiempo para corregir".

Finalmente, el jalisciense fue categórico al señalar que los jugadores respaldan a Guillermo Almada hasta el final, respondiendo a las críticas y las peticiones de algunos aficionados que lo responsabilizan del mal paso del equipo Albiverde: "sin duda estamos a muerte con el técnico. Lo que pase afuera no nos corresponde como jugadores, pero sí estamos a muerte con el técnico", culminó.

6 PARTIDOS ha jugado Gael Sandoval en el torneo, todos entrando de cambio, acumula 178 minutos.