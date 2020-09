Lagunero quiere ser el 'Charro de Acero'

- Un descomunal reto sin precedentes, vivirá el joven lagunero Martín Perea durante el próximo fin de semana, al participar en el torneo nacional de charro completo y reality show denominado "Charros de Acero, El Desafío 2020", el cual ha levantado una enorme expectativa, al reunir por primera vez a los mejores charros de todo el país, para competir "hombro a hombro".

El popular "Titín" Perea, de apenas 22 años de edad, fue considerado para obtener una invitación a este torneo que reúne charros jóvenes con experimentados, en busca de definir quién es el primer "Charro de Acero" en la historia del deporte por excelencia mexicano. Perea ha tenido destacadas actuaciones con su equipo, "Hacienda El Rosario" y también de manera individual dentro de la categoría de Charro Completo, luciendo en torneos nacionales y colocándose en los primeros puestos, lo que demuestra su calidad, suficiente para ser parte del innovador desafío.

También conocido como "El Güero", Perea es un charro joven que ya se ha ganado un nombre en todo el territorio nacional, siendo reconocido por los aficionados en base a su calidad, su maestría para meter piales y manganas, la excelencia al jinetear y la destreza para realizar el "Paso de la muerte", cualidades que desarrolló desde que era un niño y que ha ido puliendo en base a trabajo duro. Charro desde la cuna, Martín pertenece a una familia consagrada a la charrería y ha pasado prácticamente toda su vida en el lienzo charro Gómez Palacio, donde ha dejado constancia de su calidad, en diversas competencias.

"Charros de Acero suena muy interesante, es lo seleccionado de México y vamos a pelearnos por el primer lugar, a eso vamos, no vamos a ser del montón, vamos a ganar", dijo Martín, en uno de los episodios previos al certamen, capítulos que se han distribuido mediante la plataforma You Tube para que los aficionados se adentren en el campeonato. "Para colear no tenemos problema, porque aquí en La Laguna se colea ganado más pesado, estamos acostumbrados a eso… me estoy preparando para todo", sentenció.

El torneo de Charro Completo se llevará a cabo el próximo fin de semana, durante viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, será transmitido de manera gratuita por You Tube y el perfil de Facebook "Soy Charro", para que los aficionados puedan vivir la experiencia, ya que no habrá acceso en el lienzo, debido a la pandemia del COVID-19. Serán quince participantes, todos considerados entre los mejores Charros Completos de México, en el primer día se realizará la primera eliminatoria y solamente avanzarán 9 para competir durante el sábado, avanzando nada más 3 a la gran final del domingo.

Participarán renombrados charros como Homero Elizondo de Monterrey, Ignacio López de Jalisco, Diego Herrera de Mazatlán, Rodrigo Osorio de Puebla, Arturo Ibarra de Guadalajara, Hugo de la Torre de Zapopan y el rival a vencer, José Andrés "Chiringas" Aceves, séptuple campeón nacional.

3 DÍAS de charreadas, se celebrarán el próximo fin de semana, dentro de este torneo.