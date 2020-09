Defiende Zermeño costo de nómina

Luego de la polémica que ediles desataron en la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo por temas del presupuesto 2021, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que se vaya a realizar un manejo inadecuado de los recursos públicos, esto en el contexto de la pandemia del COVID-19 y las dificultades económicas que se vislumbran el próximo año.

El mandatario se refirió en específico al rubro del pago de la nómina, mismo en el que ediles de oposición señalaron su rechazo a que existan "más aumentos", pues durante la primera propuesta que realizó la Tesorería de Torreón se anticipan erogaciones en ese concepto arriba de los mil millones de pesos, no obstante el alcalde argumentó que se trata de "ajustes" correspondientes a la inflación, mientras que si se han registrado alzas, tienen que ver con la contratación de más elementos para la Policía Municipal.

"Mantener el salario digno de quienes trabajan en el Municipio, debo decir que lo que se ha incrementado en nómina es que tenemos 300 policías más, con salarios dignos y habrán de ingresar el año que entra otros 100 policías más, eso es lo que ha incrementado la nómina y luego a veces se les olvida que en la anterior Administración, al final de la administración dieron de baja a más de mil 500 personas que sí trabajaban, cobraban, que era una nómina mucho más abultada que la que tenemos ahora; yo creo que hemos sido muy responsables, no le hemos fallado al personal sindicalizado, de confianza que trabaja en el Municipio".

Zermeño Infante habló también sobre el tema de la obra pública para el próximo año, punto que los ediles de oposición también destacaron por contemplar menores recursos que en años anteriores, además de las acciones de mantenimiento en los servicios públicos que se siguen realizando de forma permanente mediante las diversas direcciones.

"Si algún Municipio se ha caracterizado por darle prioridad a la obra pública es Torreón, ustedes (prensa) lo saben, porque ustedes constantemente me acompañan a los trabajos que estamos llevando a cabo; a pesar de la pandemia y de las dificultades, no hemos dejado de pavimentar, de cambiar colectores, de alumbrado público, de arreglar plazas, parques, jardines, de invertir en seguridad pública recursos propios cuantiosísimos, a pesar de que ha habido rebaja año con año de los recursos federales para el apoyo a la seguridad pública y lamentablemente no aparece ya este apoyo federal en la seguridad pública para el año que entra", destacó el alcalde en referencia al fondo de fortalecimiento a la seguridad de los municipios (Fortaseg), esto dentro del presupuesto federal 2021.

Será en las próximas semanas cuando la discusión del proyecto federal presupuestal para el siguiente año avance en las cámaras de representantes nacionales, mientras que a nivel local la propuesta del Municipio de Torreón en ese mismo tema deberá ser analizada en el Congreso de Coahuila, se tiene como plazo hasta el 31 de diciembre para que se tenga una determinación definitiva al respecto.