El Municipio de Torreón reconoció durante hoy martes a diez representantes del sector salud en la ciudad, mismos que se han enfrentado la pandemia del COVID-19 dentro de hospitales y clínicas de todo el municipio.

Se trata de una modificación del tradicional premio a la Cuidadanía Distinguida y que este año otorgó los reconocimientos a profesionales de la salud destacados en sus áreas de acción, principalmente personal de enfermería y medicina.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la celebración de la Sexta Sesión Solemne, realizada por primera vez en la historia frente al monumento de los Niños Héroes de Torreón, dentro de la Plaza de la Tortuga.

De manos de los ediles y del alcalde Jorge Zermeño, se reconoció así la trayectoria y el sacrificio del Doctor Arturo del Río Torres, Doctora María de Jesús Vaquera Rivera, Doctora Martha Rangel Orona, Enfermera Rodriga Aguilar Méndez, Doctora Patricia De León Olivares, Doctor Rafael Arguello Astorga, Enfermera Patricia Socorro De León Rendón, Enfermero José Natividad Chairez de la Fuente, Doctor Enrique Barbachano Rodríguez y del Doctor Edmundo Rodríguez Morales.

Todos acudieron al lugar atendiendo además las diversas medidas de prevención del contagio del virus, para lo cual se tuvo acceso restringido y diversos filtros de revisión.

Al respecto, el alcalde Jorge Zermeño fue claro al señalar que pese a que se trata de solamente diez profesionales de la salud reconocidos, se busca sentar un precedente para que la sociedad y autoridades aprecien el aporte de dicho gremio en la vida actual.

“Al mismo tiempo un reconocimiento a todos los hospitales y clínicas, especialmente aquellas que tienen atención a pacientes con COVID… Se abrió una convocatoria, llegaron más de 60, 70 propuestas de distintos hospitales, lo que quiero decir es que son diez galardonados, pero en representación de todo el personal médico, puede ser que alguien pudiera considerar que no fue tomado en cuenta, no se trata aquí de decir que son los únicos, no, el reconocimiento es general, por eso también lo extendemos a todos los hospitales y a todas las enfermeras, camilleros, médicos, personal que trabaja”.

Destacó Zermeño que quienes laboran dentro de los hospitales pertenecen a profesiones “de servicio, que nos cuidan la salud de todos”.