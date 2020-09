Arturo Chacón lanza disco de mariachi para festejar fiestas patrias

El tenor mexicano Arturo Chacón lanza hoy los tres primeros sencillos de su nuevo disco "De mi casa a tu casa", con temas de música popular mexicana: "Cielito lindo", de Quirino Mendoza, "La borrachita", de Tata Nacho y "Por tu maldito amor", de Federico Méndez.

A lo largo del confinamiento por la pandemia de COVID-19, el tenor mexicano ha ofrecido más de 40 conciertos en vivo, a través de sus redes sociales, con más de 3 millones de vistas. Además, ha cantado alrededor de 120 temas, entre ópera y música popular, como parte de sus recitales en línea y de sus participaciones en proyectos virtuales con casas de ópera y orquestas.

"Durante ese tiempo, las canciones que más me llegaban eran las que canté de mariachi, así que le llamé a mis amigos de mariachi en la Ciudad de México y en Cancún, y cada uno, desde su casa, me grabó las partes de violín, trompeta, guitarra y vihuela, puse mi voz, lo juntamos todo y así grabamos este disco que se llama 'De mi casa a tu casa', como dice la canción 'Cielito lindo'", dijo en entrevista.

El disco estará compuesto por 15 canciones que serán lanzadas "poco a poco". "Las iremos lanzando de dos en dos o de tres en tres, hasta que el próximo año las podamos completar, para celebrar el mes patrio el próximo año. Yo creía que 'Cielito lindo' estaba choteada, pero, a petición de un tío, la canté en un palenque.

Fue la única que todo el público cantó conmigo, me sorprendió que a toda la gente le gustara. La he interpretado en otros países y pasa lo mismo, la gente la canta igual en Londres que en México. Y en los lives que he hecho me la han pedido mucho y la he cantado varias veces; así que decidí grabarla", dijo.

Sobre "Por tu maldito amor", el tenor originario de Sonora que ha cantado más de 50 papeles en más de 25 países, explicó que es una canción a la que, dijo, le debe ser cantante. "Me iba yo de parranda con mis amigos y era la canción que mejor me salía desde que era adolescente, la interpretaba en todos los concursos y en todas las fiestas y serenatas. Es un tema que adoro, que me encanta".

Finalmente, sobre "La borrachita" indicó que se trata de un tema de Tata Nacho con una gran belleza. "Es una belleza de melodía, tiene una historia que destroza el corazón, pero es una belleza mexicana que quería compartir".

"De mi casa a tu casa" es su tercer disco de música popular. El primero fue "Arturo Chacón le canta a México" con temas de Agustín Lara, Juan Gabriel, Consuelo Velázquez, entre otros; el segundo es "De México para el mundo", con temas como "Adiós, amor", "Deja que salga la luna" y "El rey".

El disco se puede escuchar en diversas plataformas como Spotify, Apple, Amazon, entre otras.